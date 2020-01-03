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Известия.ru

США провели разведку над Корейским полуостровом

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Источник изображения: Фото: U.S. Navy

Американский самолет-разведчик EP-3E замечен в среду, 1 января, в небе над Республикой Корея. Об этом на своей странице в Twitter сообщил сервис Aircraft Spots.

Полет воздушного судно прошел на высоте около 25 тыс. футов (7,6 км). Информации о точном месте и времени полета нет.

В конце декабря самолет-разведчик Boeing RC Военно-воздушных сил США совершил полет в районе границы Южный Кореи и КНДР. Борт вылетел с американской базы на Окинаве и совершал полет в районе восточного побережья КНДР.

Одновременно с ним разведывательную миссию над полуостровом выполнял самолет-разведчик Boeing E-8C. Самолеты не выключали устройства, сообщавшие их тип, высоту, скорость и идентификационный код.

14 декабря в Северной Корее заявили о необходимости защищаться от ядерной угрозы США. В связи с этим было проведено несколько ракетных испытаний в Сохэ 14 декабря и 8 декабря.

20 декабря стало известно, что США поддерживают высокий уровень боеготовности из-за КНДР.

Соединенные Штаты и Северная Корея начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако значительных успехов в переговорах не достигли.

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