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ЦАМТО

"Вертолеты России" передали второй Ми-38Т Министерству обороны РФ

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Вертолёт Ми-38Т
Вертолёт Ми-38Т.
Источник изображения: ria.ru

ЦАМТО, 31 декабря. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) передал Минобороны РФ вертолет Ми-38Т, изготовленный по заказу военного ведомства Казанским вертолетным заводом.

Это уже вторая машина данной серии, поставленная Минобороны в рамках Гособоронзаказа.

В 2019 году Минобороны России получило первые серийные вертолеты Ми-38Т. В ходе приемосдаточных испытаний и приемки был реализован контроль качества изготовления вертолетов и отработки его составных частей в агрегатно-механическом и сборочном производстве, проведен осмотр полностью собранных вертолетов в цехе окончательной сборки с проверкой работоспособности всех систем. Были проведены все виды испытаний, предусмотренные условиями госконтракта.

Ми-38Т создан на базе сертифицированного гражданского вертолета Ми-38 с дооснащением для решения транспортно-десантных задач: в салоне могут разместиться до 40 десантников. На вертолете предусмотрена возможность переоборудования в санитарный вариант и установка дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета. Машина может развивать максимальную скорость до 300 км/час.

23 ноября 2018 года опытный образец вертолета Ми-38Т, совершил свой первый полет. В мае 2019 года уже серийная машина была продемонстрирована Президенту России Владимиру Путину во время его визита в Казань. В июне Ми-38Т впервые предстал на форуме "Армия-2019", а в рамках авиасалона МАКС-2019 – дебютировал в летной программе выставки, выполнив пролет в составе линейки холдинга "Вертолеты России".

Ми-38 оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В отечественного производства, интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях. Установленный интегрированный комплекс бортового оборудования ИБКО-38, предоставляя экипажу всю необходимую информацию, снижает нагрузку на экипаж при выполнении задач и обеспечивает высокий уровень безопасности выполнения полетов. В зависимости от требования заказчика в салоне вертолета возможно расположение съемных кресел, санитарного оборудования и рольганговых устройств для облегчения закатки и транспортировки грузов.

Области применения вертолетов Ми-38 – перевозка грузов, военной техники, десанта, поисково-спасательные операции. Все это – в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климат. На базе транспортного варианта Ми-38Т планируется производство специализированных вертолетов, включая "арктический" вариант.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ОА "Вертолеты России".

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Страны
Россия
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Ми-38
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