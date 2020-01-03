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ЦАМТО

НАРЗ получил сертификат разработчика авиационной техники

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Логотип НАРЗ
Логотип компании "Новосибирский авиаремонтный завод".
Источник изображения: http://www.technoavia.ru/

ЦАМТО, 31 декабря. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало сертификат Разработчика авиационной техники Новосибирсому авиационному заводу (НАРЗ) холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех).

Сертификат позволяет предприятию разрабатывать и вносить второстепенные изменения в конструкцию вертолетов семейства Ми-8/17 для их модернизации.

НАРЗ стал первым сертифицированным разработчиком модификаций вертолетов Ми-8/17 и первым авиаремонтным заводом, получивший такой статус.

"Это значительный шаг в развитии послепродажного обслуживания вертолетов отечественного производства. Возможность внесения изменений в конструкцию воздушного судна одобренных разработчиков модификаций – это оправдавшая себя мировая практика. Данный подход позволяет снять часть нагрузки, связанной с доработками вертолетов в эксплуатации с основного разработчика, что позволит ему сконцентрироваться на разработке новейших образцов вертолетной техники", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"После передачи авиаремонтных предприятий в управление "Вертолетной сервисной компании" начата реализация ряда проектов по их развитию. Сертификация НАРЗ в качестве разработчика модификаций является одним из ключевых этапов этого развития и полностью отвечает современным мировым требованиям и вызовам рынка. Благодаря работе российских авиационных властей и развитию авиационного законодательства мы получили новые возможности по модернизации отечественной вертолетной техники. Мы также благодарны основному разработчику в лице МВЗ им. М.Л.Миля за оказанную поддержку в ходе реализации проекта и уверены в дальнейшем плодотворном взаимодействии в рамках проектов модернизации", – заявил управляющий директор "Вертолетной сервисной компании" Иван Серов.

Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ) создавался на базе авиамастерских, эвакуированных из Москвы во время Великой Отечественной войны. Дата рождения завода – 1 декабря 1941 года: в этот день был испытан первый отремонтированный двигатель. В декабре 2012 года "Новосибирский авиаремонтный завод" в соответствии с решением, принятым на общем собрании акционеров общества, вошел в холдинг "Вертолеты России". Став частью российского вертолетного холдинга, АО "НАРЗ" не только модернизирует и расширяет свою деятельность, но также помогает обеспечивать сервис и техническое обслуживание большому количеству вертолетной техники российского производства.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ОА "Вертолеты России".

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Россия
Продукция
Ми-8
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля
НАРЗ
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