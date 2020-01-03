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Известия.ru

Более 60 кораблей ВМФ России встретили Новый год в Мировом океане

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Свыше 60 кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России встретили Новый год в дальних походах. Об этом в среду, 1 января, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что на кораблях, находящихся в море, состоялись новогодние праздничные мероприятия. Военные моряки получили поздравления от родных и близких, передает ТАСС.

«Экипажи свыше 60 боевых кораблей, океанографических и гидрографических судов, а также судов обеспечения ВМФ России, выполняющих задачи в рамках военно-морского присутствия в Мировом океане, встретили Новый год в море», — отмечается в сообщении.

В середине декабря сообщалось, что Военно-морской флот России и военно-морские силы Сирии провели совместные учения в Средиземном море.

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