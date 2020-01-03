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Известия.ru

США направят в Ирак 750 солдат после атаки на посольство

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Joint Staff

США немедленно направят в Ирак около 750 солдат после нападения на посольство в Багдаде. Как заявил глава Пентагона Марк Эспер в Twitter, «дополнительные силы будут готовы к переброске в течение нескольких дней».

Он добавил, что речь идет о военных из 82-й воздушно-десантной дивизии. Ранее сообщалось, что в поддержку солдатам, охраняющим посольство в Ираке, переброшены 100 морских пехотинцев из Кувейта.

31 декабря протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. Пострадавших среди американских дипломатов не было. США обвинили в нападении власти Ирана.

Акция прошла в знак протеста против атаки ВВС США по объектам движения «Хезболла» в городе Эль-Каим 29 декабря. В день налета сообщалось, что погибли не менее 15 человек ополченцев.

Протестующие подожгли забор дипломатического представительства. Президент США Дональд Трамп подчеркнул необходимость защитить персонал и объекты США в Ираке.

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Страны
Ирак
Иран
Кувейт
США
Персоны
Трамп Дональд
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