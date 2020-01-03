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Известия.ru

Ким Чен Ын пообещал продолжить разработку стратегического оружия

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Источник изображения: Фото: REUTERS/North Korean Central News Agency

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия.

Он отметил, что это будет продолжаться до тех пор, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, передает Yonhap News Agency.

«В скором времени мы покажем новое стратегическое оружие, которым обладает КНДР», — заявил Ким Чен Ын в ходе доклада на пленарном заседания центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи.

Кроме того, лидер КНДР проанализировал актуальные вопросы государственного управления и экономического развития республики, а также меры по дальнейшему укреплению вооруженных сил страны.

Соединенные Штаты и Северная Корея начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

По его итогам стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.

7 декабря постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что тема денуклеаризации неактуальна для переговоров с США. По его словам, «продолжительный и содержательный диалог», к которому стремится Вашингтон, на самом деле является уловкой для того, чтобы выиграть время.

8 декабря КНДР также заявила об успешном проведении «крайне важного» испытания. Отмечалось, что результаты этого испытания в скором будущем «могут оказать существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР».

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