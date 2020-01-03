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Рогозин назвал поклонников Маска «Свидетелями Илоновых»

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что заслуги основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска (SpaceX) преувеличены. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24». Видеозапись опубликована на YouTube.

Рогозин отметил, что выступает против «вечного почитания всего западного». Он добавил, что российская космонавтика показывает результаты «ничем не хуже, а в некоторых вещах даже лучше». Говоря о личном отношении к Маску Рогозин заявил, что относится к нему с большим уважением. «Я скептически высказывался не по поводу деятельности Маска или [главы компании Blue Origin Джеффа] Безоса, а по поводу ребячьего восторга, этих сект "Свидетелей Илоновых"», — подчеркнул он.

По словам Рогозина, «Роскосмос» не организовывает шоу во время пуска ракет, как это делает Маск, поскольку «каждый должен заниматься своим делом».

В июне Рогозин на вопрос журналиста о том, стоит ли пригласить Маска на работу в «Роскосмос» для создания многоразовых ракет ответил отрицательно, уточнив, что «нужно своих поднять».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Blue Origin
SpaceX
Tesla
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
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