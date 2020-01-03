Войти
Известия.ru

Рогозин заявил о преувеличении заслуг Илона Маска и Джеффа Безоса

1000
2
-2
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Восторги некоторых россиян по поводу деятельности генерального директора SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса безосновательны, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 31 декабря в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я скептически высказывался не по поводу деятельности Маска или Безоса, а по поводу ребячьего восторга, этих сект «Свидетелей Илоновых», — приводит его слова «Интерфакс».

По мнению Рогозина, такие люди сильно преувеличивают заслуги американских конкурентов «Роскосмоса», а российская космонавтика показывает результаты не только не хуже, но в некоторых вещах даже лучше.

В то же время, по его словам, к деятельности Маска и Безоса он относится с уважением.

21 августа Рогозин рассказал о влиянии SpaceX на отечественное предприятие. По его словам, то, что Маск появился, стало вызовом для российской космонавтики.

В феврале Рогозин собирался посетить США и встретиться с Маском. По его словам, глава SpaceX ему «интересен и как великий авантюрист, и как хороший инженер».

Позже Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) уведомило «Роскосмос» об отзыве приглашения гендиректора госкорпорации, в отношении которого США ввели санкции, из-за позиции ряда американских сенаторов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Blue Origin
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
15.03.2019
Не прощай их, Юра
11.03.2019
Маск поблагодарил Рогозина за поздравление с окончанием летных испытаний Crew Dragon
10.08.2018
Ракету-носитель "Ангара" предложили сделать многоразовой
31.05.2016
Не догоняем
15.05.2014
Контршпильки от Рогозина
2 комментария
№1
03.01.2020 13:54
Восторги некоторых россиян .... безосновательны

Тут он пожалуй не прав, в том смысле, что ведь даже и у Пугачевой есть свои поклонники. А у поклонников судьба такая - в ладоши хлопать.
+1
Сообщить
№2
03.01.2020 17:05
не , нам надо дифирамбы рагозену петь , он так метко пошутил про батут что у Маска сорваны все заказы и Россия вновь стала лидером по коммерческим запускам .
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.01 14:57
  • 5
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 04.01 14:27
  • 96
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 04.01 14:27
  • 17
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 04.01 13:06
  • 11
В Польше: Путин проигрывает войну за историю
  • 04.01 12:59
  • 2
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 04.01 12:09
  • 39
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 04.01 09:58
  • 20
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 04.01 09:27
  • 10
Автомат Калашникова XXI века
  • 04.01 02:30
  • 2
Первый комплект С-350 "Витязь" доставят в войска в январе 2020 года
  • 03.01 23:55
  • 31
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 03.01 23:41
  • 9
С Новым 2020 годом!
  • 03.01 23:38
  • 1
Вода не скроет: на Балтику направят модернизированные Ка-27М
  • 03.01 23:25
  • 1
В Балтику перебросят «охотников на акул»
  • 03.01 23:05
  • 1
Российские десантники стали в пять раз быстрее
  • 03.01 21:38
  • 6
Первая в мире: БМП-3 с "Ареной" на десятилетия опережала конкурентов