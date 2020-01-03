Рогозин заявил о преувеличении заслуг Илона Маска и Джеффа Безоса

Восторги некоторых россиян по поводу деятельности генерального директора SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса безосновательны, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 31 декабря в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я скептически высказывался не по поводу деятельности Маска или Безоса, а по поводу ребячьего восторга, этих сект «Свидетелей Илоновых», — приводит его слова «Интерфакс».

По мнению Рогозина, такие люди сильно преувеличивают заслуги американских конкурентов «Роскосмоса», а российская космонавтика показывает результаты не только не хуже, но в некоторых вещах даже лучше.

В то же время, по его словам, к деятельности Маска и Безоса он относится с уважением.

21 августа Рогозин рассказал о влиянии SpaceX на отечественное предприятие. По его словам, то, что Маск появился, стало вызовом для российской космонавтики.

В феврале Рогозин собирался посетить США и встретиться с Маском. По его словам, глава SpaceX ему «интересен и как великий авантюрист, и как хороший инженер».

Позже Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) уведомило «Роскосмос» об отзыве приглашения гендиректора госкорпорации, в отношении которого США ввели санкции, из-за позиции ряда американских сенаторов.