"Машина будущего": прошли испытания САУ «Коалиция-СВ»

Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

В Свердловской области прошли предварительные испытания САУ "Коалиция-СВ". Как отметил директор завода "Уралтрансмаш" Дмитрий Семизоров, это "машина будущего", которая значительно опережает отечественные и зарубежные аналоги. После заводских испытаний опытная партия поступит в военную часть, где также будет проверена. Только после того, как она успешно пройдет эти этапы, машину поставят на серийное производство.

В Свердловской области российские военные предварительно испытали новейшую самоходную артиллерийскую установку (САУ) нового поколения 2С35 «Коалиция-СВ». В дальнейшем планируется, что эта самоходка заменит созданную в 1980-е годы «Мсту-С», передает телеканал «Звезда».

Прочность оружия проверяли с максимальными нагрузками. Испытательные стрельбы проходили в несколько этапов. Так, первый выстрел был разогревочным, два последующих - с усиленным зарядом, а далее 152-миллиметровая пушка от четырех до восьми раз стреляла по мишеням.

Как отмечает СМИ, благодаря тому, что при создании «Коалиции-СВ» использовались исключительные технологические разработки, эта машина стреляет дальше, точнее и быстрее всех отечественных и зарубежных аналогов.

По данным телеканала, это оружие может стрелять до 70 км. Его максимальный возимый боезапас составляет до 70 выстрелов. Машина оснащена системой автоматизированного управления процессами наведения орудия, выбора цели, навигации и позиционирования.

Техническое оснащение «Коалиции -СВ» позволяет ее использовать как в дневное время суток, так и в ночное. При этом она может выполнять автономный расчет установок для стрельбы и корректировать свой огонь.

Скорострельность машины составляет до 16 выстрелов в минуту. На загрузку всего боекомплекта потребуется не более 20 минут. Экипаж машины состоит из трех человек, ее боевая масса - 48 тонн, отмечается на сайте телеканала «Звезда».

После того, как опытная партия из четырех образцов «Коалиции-СВ», которую произвел АО «Уралтрансмаш», успешно пройдет все необходимые заводские испытания, она отправится в воинскую часть. Там артиллерийский комплекс будет проходить уже войсковые испытания. Только после этого этапа этот тип САУ смогут поставить на серийное производство.

Планируется, что 2С35 «Коалиция-СВ» поступит на вооружение отдельных артиллерийских бригад. В то же время модернизированные гаубицы «Мста-С» будут направлены в мотострелковые и танковые подразделения, отдельные дивизионы и артполки.

Это оружие предназначено для того, чтобы уничтожать тактические ядерные средства, артиллерийские и минометные батареи, бронетехнику, живую силу, ПВО, ПРО и другие объекты в глубине его обороны, говорится в материале «Звезды».

Ранее, 17 декабря, директор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров рассказал РИА «Новости», что завод готовится запустить в серию перспективную артиллерийскую установку "Коалиция-СВ".

«Уходящий год был очень насыщенным на события как в плане военной продукции, так и гражданской. В частности, первая опытная партия новейших самоходных артиллерийских установок 2С35 "Коалиция-СВ" готова к отгрузке», - сказал он, говоря об итогах 2019 года.

Говоря о новейшей самоходной артиллерийской установке, Семизоров сказал, что «Коалиция» - это машина будущего». По его словам, она на сегодняшний день «обгоняет время».

«Поэтому потребность в существующих моделях от 2С3М ("Акация") до 2С19М2 ("Мста-СМ") будет еще долго. Мне кажется, что основу парка самоходных артиллерийских установок в этом калибре составят именно модели 2С19М1 ("Мста-С") и модернизированные 2С19М2, в которых заложен просто гигантский модернизационный потенциал», - обратил внимание директор завода.

Он отметил, что потенциал заключается в том, что «машина будет более маневренной и быстрой». «Мы ожидаем появления новых боеприпасов и работаем над этим с предприятиями боеприпасной отрасли. Кроме того, сейчас ведется большая работа по увеличению надежности этой машины, поэтому я думаю, что установка очень долго будет сохранять статус основной боевой системы», - считает собеседник агентства.

Впервые «Коалиция-СВ» была представлена на Параде в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2015 года. На форуме «Армия» в 2018 году начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский говорил, что эти новейшие самоходные гаубицы будут первым шагом на пути к роботизации военной техники Сухопутных войск.

Ангелина Мильченко