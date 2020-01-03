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ТАСС

Роскосмос не против, если сторонние компании сделают из их запусков шоу

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

При этом Дмитрий Рогозин отметил, что "каждый должен заниматься своим делом"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация не будет выступать против, если кто-то займется организацией шоу из запусков ракет на орбиту.

"Подготовка пусковой компании и сам пуск - это колоссальное напряжение. Поэтому, честно скажу, не до музыки. Но если кто-то будет рядом с отраслью этим заниматься, мы не против", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" в ответ на вопрос журналистки, почему Роскосмос не делает из запусков шоу, как основатель SpaceX Илон Маск.

По словам главы Роскосмоса, такое нужно делать, но "каждый должен заниматься своим делом". В то же время Рогозин признался, что с большим уважением относится к работе Маска и основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса. А скептические высказывания были направлены против "ребячьего восторга" людей, которые преувеличивают деятельность американских компаний.

"Мы ничем не хуже, в некоторых вещах мы даже лучше на самом деле", - подчеркнул Рогозин.

В феврале 2018 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) была запущена ракета Falcon Heavy компании SpaceX. В качестве полезного груза она доставила в космос ярко-красный автомобиль Tesla Roadster из личной коллекции Маска. За рулем машины был размещен манекен в космическом скафандре.

Тогда официальный представитель Роскосмоса посчитал запуск автомобиля хорошим трюком.

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Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
Falcon РН
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