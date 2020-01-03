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Интерфакс-АВН

Рогозин скептически отозвался о поклонниках Илона Маска

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Интерфакс-АВН
Интерфакс-АВН.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 31 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что скептически относится к восторгам некоторых россиян по поводу деятельности Илона Маска и Джеффа Безоса.

"Я скептически высказывался не по поводу деятельности Маска или Безоса, а по поводу вот этого ребячьего восторга этих сект свидетелей илоновых. Тех, которые явно преувеличивают или описывают деятельность Маска в ущерб оценке наших российских компаний", - сказал Рогозин в интервью "России-24" (ВГТРК).

"Вот это вот вечное почитание всего западного, красивого, в красивой обертке - нам это, конечно, не нравится", - подчеркнул глава госкорпорации.

При этом Рогозин отметил, что непосредственно к деятельности Илона Маска (гендиректор SpaceX) и Джеффа Безоса (владелец компании Blue Origin) относится "с большим уважением".

Он сообщил, что в "Роскосмосе" не устраивают "шоу" из каждого пуска, хотя, возможно, "даже нужно это делать".

"Просто, честно говоря, каждый должен заниматься своим делом. Подготовка пусковой кампании и сам пуск - это колоссальное напряжение, поэтому, честно скажу, не до музыки. Но если кто-то будет рядом с отраслью этим заниматься, мы не против", - сказал Рогозин.

Также он заявил, что сомневается в целесообразности создания в России возвращаемых ступеней ракет - несмотря на то, что это "потрясающе красивое зрелище".

"Почему американцы пытаются возвращать ракеты - потому что двигатели дорогие. Но двигатели делаем мы, они-то у нас дешевле. (...) Мы не считаем каждую копейку, мы же на открытом рынке", - подчеркнул глава "Роскосмоса".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Blue Origin
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
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