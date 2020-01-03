Рогозин заявил о переговорах с Индонезией об отправке астронавта в космос

Индонезия хочет отправить своего астронавта в космос и ведет переговоры об этом с Россией. Об этом 31 декабря в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы сейчас начали переговоры с такими странами, как Турция, Индонезия, Венгрия. Они хотят запустить своего космонавта, хотят сотрудничества с «Роскосмосом», — сказал он.

Ранее, 28 декабря, стало известно, что «Роскосмос» запланировал выполнить почти в два раза больше космических пусков в следующем году, чем было осуществлено в 2019-м. За уходящий год Россия осуществила 25 космических стартов, заняв третье место в мире по этому показателю.

26 декабря Рогозин заявил, что весной 2020 года запланирована встреча представителей российской госкорпорации и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), на которой будет обсуждаться участие России в проекте американской окололунной станции Gateway.