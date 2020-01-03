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Известия.ru

Рогозин заявил о переговорах с Индонезией об отправке астронавта в космос

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Индонезия хочет отправить своего астронавта в космос и ведет переговоры об этом с Россией. Об этом 31 декабря в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы сейчас начали переговоры с такими странами, как Турция, Индонезия, Венгрия. Они хотят запустить своего космонавта, хотят сотрудничества с «Роскосмосом», — сказал он.

Ранее, 28 декабря, стало известно, что «Роскосмос» запланировал выполнить почти в два раза больше космических пусков в следующем году, чем было осуществлено в 2019-м. За уходящий год Россия осуществила 25 космических стартов, заняв третье место в мире по этому показателю.

26 декабря Рогозин заявил, что весной 2020 года запланирована встреча представителей российской госкорпорации и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), на которой будет обсуждаться участие России в проекте американской окололунной станции Gateway.

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Страны
Венгрия
Индонезия
Россия
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Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Луна
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