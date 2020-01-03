Новый спутник системы ГЛОНАСС введут в строй после новогодних праздников

Запущенный в декабре спутник системы ГЛОНАСС введут в строй сразу после новогодних праздников. Об этом 31 декабря сообщило «РИА Новости».

«На 5 января 2020 года запланирован ввод в эксплуатацию навигационного космического аппарата «Глонасс-М» с системным номером 759, успешный запуск которого состоялся 11 декабря этого года», — рассказали агентству в головном научном институте госкорпорации «Роскосмос» ЦНИИмаш.

В настоящий момент орбитальная группировка российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов, 22 из которых работают по назначению. Для глобального покрытия Земли необходимы 24 работающих спутника.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала, 11 декабря в 11:54 с пусковой установки № 3 космодрома Плесецк. В тот же день разгонный блок «Фрегат» ракеты-носителя «Союз-2.1б» успешно вывел на орбиту навигационный спутник «Глонасс-М».