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Известия.ru

Испытания самоходной установки «Коалиция-СВ» показали на видео

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Телеканал «Звезда» 31 декабря опубликовал видео испытаний новейшей артиллерийской установки «Коалиция-СВ», проходивших в Свердловской области.

Испытательные стрельбы проходили в три этапа. Первый выстрел считается разогревочным, два последующих производятся с усиленным зарядом, после чего пушка калибром 152 мм от четырех до восьми раз стреляет по мишеням.

Четыре опытных образца установки после успешных заводских испытаний отправятся в воинскую часть, где будут проходить войсковые испытания. Только после этого установку смогут запустить в серийное производство.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) нового поколения 2С35 «Коалиция-СВ» предназначается для уничтожения тактических ядерных средств артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, живой силы, систем противовоздушной и противоракетной обороны и других объектов.

Предполагается, что в артиллерийских бригадах гаубицы заменят созданную в 1980-х годах САУ «Мста-С», которыми будут вооружаться мотострелковые и танковые подразделения, отдельные дивизионы и артполки.


Ранее, 22 декабря, эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation признали превосходство российской артиллерии над американской.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Мста-С
Проекты
Ядерный щит
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