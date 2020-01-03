Белоруссия готова провести совместные учения с НАТО

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Минск проводит переговоры с НАТО насчет совместных учений миротворческой направленности. Об этом информационному агентству ТАСС сообщили в министерстве обороны Белоруссии.

Как отметили в военном ведомстве, Минск пока не ведет подготовку совместных с Североатлантическим альянсом миротворческих учений, а лишь ведет переговоры о возможности их проведения. В Министерстве обороны Белоруссии считают, что в рамках многовекторной политики государства очень важно поддерживать добрососедские отношения с другими странами. А с учетом того, что НАТО является «военно-политическим актором мирового уровня», Белоруссия будет стремиться к диалогу с этой организацией.

С точки зрения Североатлантического альянса, сближение с таким государством Восточной Европы как Белоруссия – правильный ход. Подобные шаги НАТО предпринимает не впервые, о чем свидетельствуют, например, недавно рассекреченные архивные документы министерства обороны Великобритании, опубликованные газетой The Guardian. В них говорится, что британские военные предлагали в 1995 году присвоить России статус ассоциированного члена НАТО. В этом случае, по их задумке, Москва, не получая права голоса в Альянсе, перестала бы противиться расширению этой военно-политической организации на Восток.

Собственно, в сближении НАТО с Белоруссией тоже явно просматривается желание сделать эту страну еще одним плацдармом Альянса на границе с Россией.