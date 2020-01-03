Названы сроки прибытия к месту дислокации первого зенитного комплекса «Витязь»

Первый в российских вооруженных силах зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» прибудет на место несения службы в январе следующего года, сообщили в Минобороны.

"В 2019 году Воздушно-космические силы впервые получили новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь", который в январе 2020 года прибудет в пункт постоянной дислокации", – передает ТАСС сообщение Минобороны.

В военном ведомстве также сообщили, что в 2020 году в ВКС планируется поставка четырех полковых комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и шести дивизионных комплектов комплекса "Панцирь-С".

"В 2019 году зенитные ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно- пушечные комплексы "Панцирь-С" были поставлены в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Ленинградской области и в Арктическом регионе", – добавили в Минобороны.

Напомним, 12 апреля замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что государственные испытания новой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 "Витязь-ПВО" успешно завершаются, началось производство первого серийного комплекта.

Дмитрий Зубарев