Войти
Деловая газета "Взгляд"

Названы сроки прибытия к месту дислокации первого зенитного комплекса «Витязь»

751
0
0
Зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2013" в подмосковном Жуковском
Зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2013" в подмосковном Жуковском.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Первый в российских вооруженных силах зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» прибудет на место несения службы в январе следующего года, сообщили в Минобороны.

"В 2019 году Воздушно-космические силы впервые получили новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь", который в январе 2020 года прибудет в пункт постоянной дислокации", – передает ТАСС сообщение Минобороны.

В военном ведомстве также сообщили, что в 2020 году в ВКС планируется поставка четырех полковых комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и шести дивизионных комплектов комплекса "Панцирь-С".

"В 2019 году зенитные ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно- пушечные комплексы "Панцирь-С" были поставлены в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Ленинградской области и в Арктическом регионе", – добавили в Минобороны.

Напомним, 12 апреля замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что государственные испытания новой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 "Витязь-ПВО" успешно завершаются, началось производство первого серийного комплекта.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
Арктика
Похожие новости
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
19.09.2014
Новости о развитии войск ВКО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.01 14:57
  • 5
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 04.01 14:27
  • 96
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 04.01 14:27
  • 17
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 04.01 13:06
  • 11
В Польше: Путин проигрывает войну за историю
  • 04.01 12:59
  • 2
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 04.01 12:09
  • 39
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 04.01 09:58
  • 20
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 04.01 09:27
  • 10
Автомат Калашникова XXI века
  • 04.01 02:30
  • 2
Первый комплект С-350 "Витязь" доставят в войска в январе 2020 года
  • 03.01 23:55
  • 31
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 03.01 23:41
  • 9
С Новым 2020 годом!
  • 03.01 23:38
  • 1
Вода не скроет: на Балтику направят модернизированные Ка-27М
  • 03.01 23:25
  • 1
В Балтику перебросят «охотников на акул»
  • 03.01 23:05
  • 1
Российские десантники стали в пять раз быстрее
  • 03.01 21:38
  • 6
Первая в мире: БМП-3 с "Ареной" на десятилетия опережала конкурентов