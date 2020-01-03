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Российская газета

Испытания САУ "Коалиция-СВ" показали на видео

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Предварительные испытания новейшей САУ "Колаиция" завершились в Свердловской области. Как уже писала "РГ", партия из четырех самоходок отправилась на опытно-боевую эксплуатацию в войска. Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда".

Тестовые стрельбы проходили в три этапа. Первый выстрел - прогревочный, следующие два - с усиленным пороховым зарядом, затем "Коалиция" выпускала от четырех до восьми снарядов по мишеням. Предварительные испытания признаны успешными, теперь свою оценку новой самоходке должны дать военные.

152-миллиметровая САУ "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения важных целей: тактического ядерного оружия, ракетных, артиллерийских и минометных батарей, объектов ПВО, бронетехники и живой силы противника. Самоходка максимально автоматизирована: боевое отделение безлюдно, управление огнем ведется дистанционно из бронекапсулы в передней части машины, где размещен экипаж, или вообще извне - как это происходило на испытаниях.

Одним из достоинств орудия является пневматический механизм заряжания, обеспечивающий САУ невиданную доселе скорострельность, более 10 выстрелов в минуту. Такой темп стрельбы позволяет артиллеристам работать в режиме "Шквал огня", когда несколько снарядов, выпущенных по разным траекториям, приходят к цели одновременно.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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1 комментарий
№1
03.01.2020 10:23
Надо бы сравнить с Американским паладином , веры МО уже давно нет.
-1
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