The Guardian (Великобритания): британское Министерство обороны в 1995 году хотело предложить России членство в НАТО

Недавно Британия опубликовала документы своего военного ведомства, что Россия могла стать «ассоциированным членом» НАТО 25 лет назад. Там же рассказывается о пристрастии Ельцина к алкоголю и другие интересные факуты. Подробнее читайте в статье «Гардиан».

Опубликованные документы повествуют о плане «ассоциированного членства» и о пьянстве Ельцина.

Россия могла стать "ассоциированным членом" НАТО 25 лет назад, если бы предложение Министерства обороны нашло поддержку, о чем свидетельствуют секретные документы с Даунинг-стрит, где также повествуется о пристрастии Ельцина к алкоголю.

Об этом предложении, нацеленном на устранение векового противостояния между Востоком и Западом, рассказывается в документах, которые были обнародованы во вторник Национальными архивами в Кью.

Документы представил бывший министр обороны Малколм Рифкинд (Malcolm Rifkind), выступая на саммите по стратегии в Чекерсе. Это был план, имевший целью развеять подозрения Кремля по поводу продвижения альянса в восточном направлении.

В 1995 году Ельцин был президентом, а холодная война к тому времени уже закончилась. Отношения менялись, а Россия пыталась смириться со своими уменьшившимися границами.

Ельцин оказался непредсказуемым союзником. Документы показывают, что на саммите в канадском Галифаксе он призвал западных лидеров отложить расширение НАТО до проведения выборов в России, потому что "дискуссия в обществе может привести к беде".

Но из-за слабого здоровья и постоянного пьянства его авторитет и влияние были подорваны. Хорошо известна скандальная история о том, как годом ранее он пытался выйти из самолета во время остановки в Ирландии. А еще ходили слухи о его алкоголизме и инфаркте.

В июле 1995 года посольство в Москве сообщило, что Ельцина отправили в больницу из-за "застарелых проблем с сердцем". По словам американских дипломатов, впоследствии Ельцин появился в доме Рузвельта в нью-йоркском Гайд-Парке "красный, опухший, неуверенно стоящий на ногах".

Он "жадно пил вино и пиво… и сожалел, что нет коньяка. Один из помощников отнял у него бокал шампанского, когда понял, что ему достаточно. А на пресс-конференции с Клинтоном он был возбужден и весел от алкоголя".

Министерство иностранных дел подготовило служебную записку под названием "Чрезвычайное планирование на случай смерти Ельцина". Там говорилось: "Ельцин на шесть лет старше средней продолжительности жизни российских мужчин (58 лет), и за три с половиной месяца он пережил два инфаркта".

"Он заявил о намерении меньше пить после первого инфаркта, но слово не сдержал. Нет оснований полагать, что на сей раз будет лучше. Надежды на него мало". На случай внезапной смерти Ельцина было подготовлено письмо с соболезнованиями от имени премьер-министра.

Идея успокоить Россию появилась во время подготовки к семинару по внешней политике в Чекерсе (загородная резиденция премьер-министра - прим. перев.). В своем 10-страничном заявлении Рифкинд написал: Возможным решением проблемы может стать новая категория ассоциированного члена НАТО. Такой статус не предусматривает гарантии по статье 5 (согласно которой нападение на одного члена считается нападением на всех), членство в Международном военном штабе НАТО и российское право вето, а следовательно, не меняет сути альянса.

"Но Россия получит официальный статус в составе НАТО, что позволит ей участвовать в министерских и прочих заседаниях, а также будет способствовать постепенному сближению и гармонизации политики, доктрины и практики".

По словам Рифкинда, проблема в том, что посткоммунистическая Россия "вступила в трудный и вызывающий сомнения этап, когда Ельцин заметно ослаб, а российские демократы и сторонники Запада перешли в оборону". Даже реформаторы, добавил Рифкинд, против расширения НАТО.

Выходом из такой ситуации может стать ассоциированное членство. "Что самое важное, оно создаст приемлемый механизм, который позволит осуществлять расширение без озлобления, обид и мести".

"Статус ассоциированного члена также создаст основу для надежной стратегии выстраивания отношений НАТО с некоторыми другими новыми восточноевропейскими государствами, в частности, с Украиной. Такие страны как Украина, прибалтийские государства, Белоруссия и Молдавия нуждаются в укреплении своего международного статуса, чтобы не попасть обратно в объятия Москвы".

Министерство иностранных дел действовало осторожно. Договор между Россией и НАТО о формировании новых отношений необходим, однако "эти отношения не должны строиться на ложных российских ожиданиях, что когда-нибудь Россия станет членом альянса".

"Мы не должны повторить в НАТО историю ЕС и Турции, когда Евросоюз пообещал Анкаре членство, не намереваясь выполнять свое обещание. Это может вызвать сильную дестабилизацию".

Составленная перед семинаром для премьер-министра служебная записка содержит аналогичные сомнения. "Какие отношения с НАТО мы можем предложить России в качестве платы за расширение альянса? Реалистична ли идея ассоциированного членства, предложенная министром обороны? (NB: Надо сохранить в тайне тот факт, что мы рассматриваем такую идею.)

Если на всех заседаниях НАТО будут присутствовать российские представители, какое воздействие это окажет на процесс принятия решений? Насколько важна для нас независимость Украины и Белоруссии?"

Среди присутствующих были премьер-министр Джон Мейджор, Рифкинд, министр иностранных дел Дуглас Херд и канцлер казначейства Кен Кларк.

Как показывает протокол заседания, Рифкинд сказал коллегам, что нынешняя политика "недостаточно изобретательна". "Британии нужно решить, будем ли мы сохранять строгие различия между НАТО и Россией… Мы должны сделать Россию более нормальным членом западной семьи. Надо помочь Ельцину сделать Россию более нормальной европейской страной".

Кларк с этой идеей не согласился и назвал включение России в состав НАТО "фарсом". На семинаре предложение не нашло поддержки.

Отвечая на этой неделе на вопрос о своей инициативе, Рифкинд сказал: "Это было до Путина. Был Горбачев и Ельцин, которые активно сотрудничали и искренне хотели сблизиться с Западом. В ходе первой войны в Персидском заливе Россия поддержала действия против Саддама Хусейна".

"Они были недовольны расширением НАТО, но большую шумиху из-за этого не поднимали, хотя этого можно было ожидать… Поэтому я пытался найти способ сказать, что мы за тесное сотрудничество с Россией. Отсюда и появилось мое предложение об ассоциированном членстве".

"Этой идее не суждено было осуществиться, но она привела к возникновению Совета Россия - НАТО. Это способствовало развитию взаимопонимания, расширению дискуссий и консультаций (между НАТО и Россией). Россия участвовала в некоторых встречах альянса. К сожалению, все закончилось, когда Путин аннексировал Крым".

Оуэн Боукотт (Owen Bowcott), Кэролайн Дэвис (Caroline Davies)