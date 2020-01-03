Экс-менеджер "Ростеха" Сергей Абрамов будет работать в концерне "Тракторные заводы"

Топ-менеджер с октября 2015 года руководил кластером, который курировал, в частности, "Техмаш", "Высокоточные комплексы" и концерн "Калашников"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Бывший индустриальный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов перейдет в концерн "Тракторные заводы". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе "Ростеха".

"Сергей Абрамов, ранее занимавший должность индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех", переходит на работу в концерн "Тракторные заводы", - сказали в пресс-службе.

Топ-менеджер руководил кластером, который курировал, в частности, "Техмаш", "Высокоточные комплексы", концерн "Калашников", с октября 2015 года, напомнили в "Ростехе".

Как отметил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, слова которого приводит пресс-служба, под руководством Абрамова разрабатывались новые виды вооружений, многие из них уже поставляются в войска или находятся в стадии испытаний, был выведен из кризиса ряд оборонных предприятий. "Кроме того, была существенно увеличена доля выручки от реализации гражданской продукции предприятий ВПК, входящих с состав кластера, успешно развивалась кооперация с другими странами", - добавил президент госкорпорации.

Новость обновлена (14:29 мк) - добавлен комментарий Чемезова