Путин упразднил аппарат военного атташе при посольстве в Танзании

Президент РФ возложил функции упраздняемого аппарата на военного атташе при посольстве РФ в Уганде

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении аппарата военного атташе при посольстве РФ в Танзании. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В связи с проведением мероприятий по совершенствованию структуры аппаратов военных атташе постановляю: упразднить аппарат военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве Российской Федерации в Объединенной Республике Танзания", - говорится в документе.

Президент возложил функции упраздняемого аппарата на военного атташе при посольстве РФ в Уганде.

Путин поручил Министерству иностранных дел РФ направить танзанийской стороне ноту с уведомлением о прекращении деятельности аккредитованного на ее территории аппарата военного атташе. Указ вступает в силу со дня его подписания.