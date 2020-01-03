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Российская газета

Валентин Близнюк до последних дней работал над модернизацией Ту-160

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Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

30 декабря на 92-м году ушел из жизни выдающийся авиаконструктор - один из главных создателей стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк.

Валентин Иванович родился в селе Малороссийское в Восточном Казахстане 12 апреля 1928 года. С детства мечтал создавать самолеты, поэтому с выбором профессии долго не думал. Поступил в Московский авиационный институт, который окончил в 1953 году. А еще за год до получения диплома стал работать в авиационном конструкторском бюро, которое возглавлял Андрей Николаевич Туполев.

Близнюк принимал участие в разработке тактического ударного самолета Ту-91 и стратегического бомбардировщика Ту-95. В 1957 году в ОКБ было создано подразделение беспилотной авиационной техники. В нем Близнюк руководил разработкой технических проектов беспилотных комплексов, в том числе, Ту-121, Ту-123, Ту-143, Ту-141. И даже разработкой воздушно-космических систем - ударного беспилотного Ту-130 "ДП" и грузопассажирского Ту-136 "Звезда".

Валентин Близнюк внес значительный вклад в разработку первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 в качестве начальника отдела "общих видов" этого проекта, а затем заместителя главного конструктора.

Однако по-настоящему звездным его проектом стал стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, получивший за красоту обводов имя "Белый лебедь".

Работа над этим самолетом началась в конце 1960-х годов. Первоначально ими руководил Анатолий Андреевич Туполев (сын А.Н. Туполева). В 1975 году главным конструктором проекта и заместителем генерального конструктора ММЗ "Опыт" Анатолия Туполева назначают Валентина Близнюка. Именно он и довел проект до воплощения его в металл и начала серийного производства. В 1981 году Ту-160 впервые поднялся в воздух, а в 1987 году поступил на вооружение ВВС СССР.

Валентин Иванович Близнюк до последних дней своей долгой и яркой жизни работал над постоянной модификацией, модернизацией и дооснащением Ту-160 самым современным оборудованием. Именно поэтому Ту-160, вставший на крыло почти сорок лет назад, остается самым мощным в мире стратегическим самолетом.

Представители ПАО "Туполев" выразили соболезнования в связи с кончиной Близнюка. В нем говорится: "Руководство и коллектив ПАО "Туполев" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Валентина Ивановича. Это был выдающийся авиационный конструктор, талантливый организатор, отзывчивый и внимательный руководитель и друг. В развитие отечественного авиастроения Валентин Иванович внес неоценимый вклад. Он создавал проекты и претворял их в жизнь, вкладывая свою энергию, знания и силы, свою искреннюю любовь к авиации и веру в ее перспективы".

В конце ноября текущего года "РГ" сообщала, что первый полностью обновленный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М передан из производственных цехов на летно-испытательную станцию Казанского авиазавода им. Горбунова.


Сергей Птичкин

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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ту-143
Ту-144
Ту-160
Ту-95
Компании
КАПО Горбунова
МАИ
Туполев
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