Войти
Интерфакс-АВН

В кластере "Вооружение" Ростеха сменится индустриальный директор

738
0
0
Сергей Абрамов
Сергей Абрамов.
Источник изображения: Ростех

Москва. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов покинул свой пост, он переходит на работу в концерн "Тракторные заводы", сообщила пресс-служба Ростеха во вторник.

"Сергей Абрамов проявил себя как талантливый руководитель, успешно решая в процессе работы фундаментальные задачи, стоящие перед институтом индустриальных директоров. Под его руководством разрабатывались новые виды вооружений, многие из которых уже поставляются в войска или находятся в стадии испытаний, выведен из кризиса ряд оборонных предприятий", - сказал глава Ростеха Сергей Чемезов, чьи слова привели в пресс-службе госкорпорации.

"Кроме того, была существенно увеличена доля выручки от реализации гражданской продукции предприятий ВПК, входящих с состав кластера, успешно развивалась кооперация с другими странами. По итогам 2019 года прогнозируется достижение выручки, заложенной в стратегии развития кластера", - добавил он.

"Уверен, что знания, опыт и управленческий талант Сергея Абрамова позволят ему наилучшим образом проявить себя в новой должности в концерне "Тракторные заводы", где ему предстоит заниматься развитием гражданского производства и перспективных продуктовых направлений", - отметил Чемезов.

В сообщении Ростеха не уточняется, какую должность в КТЗ займет Абрамов.

Абрамов с 2015 года занимал должность индустриального директора кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации "Ростех". Ранее он работал аудитором Счетной палаты, в 2004-2006 годах был премьер-министром Чеченской Республики.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Тракторные заводы
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Похожие новости
20.04.2018
РБК: глава Ростеха предложил рассмотреть вопрос о банкротстве "Курганмашзавода"
28.09.2017
Глава Ростеха считает, что концерн "Тракторные заводы" нужно банкротить
08.02.2017
Чемезов заявил о грядущей смене руководства "Уралвагонзавода"
10.11.2016
Военный дивизион концерна «Тракторные заводы» переходит в Ростех
28.06.2013
Суперамфибия для ВМФ
10.02.2009
Подписаны федеральные отраслевые соглашения по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии и по радиоэлектронной промышленности РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.01 14:50
  • 4
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 04.01 14:27
  • 96
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 04.01 14:27
  • 17
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 04.01 13:06
  • 11
В Польше: Путин проигрывает войну за историю
  • 04.01 12:59
  • 2
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 04.01 12:09
  • 39
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 04.01 09:58
  • 20
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 04.01 09:27
  • 10
Автомат Калашникова XXI века
  • 04.01 02:30
  • 2
Первый комплект С-350 "Витязь" доставят в войска в январе 2020 года
  • 03.01 23:55
  • 31
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 03.01 23:41
  • 9
С Новым 2020 годом!
  • 03.01 23:38
  • 1
Вода не скроет: на Балтику направят модернизированные Ка-27М
  • 03.01 23:25
  • 1
В Балтику перебросят «охотников на акул»
  • 03.01 23:05
  • 1
Российские десантники стали в пять раз быстрее
  • 03.01 21:38
  • 6
Первая в мире: БМП-3 с "Ареной" на десятилетия опережала конкурентов