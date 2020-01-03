В кластере "Вооружение" Ростеха сменится индустриальный директор

Москва. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов покинул свой пост, он переходит на работу в концерн "Тракторные заводы", сообщила пресс-служба Ростеха во вторник.

"Сергей Абрамов проявил себя как талантливый руководитель, успешно решая в процессе работы фундаментальные задачи, стоящие перед институтом индустриальных директоров. Под его руководством разрабатывались новые виды вооружений, многие из которых уже поставляются в войска или находятся в стадии испытаний, выведен из кризиса ряд оборонных предприятий", - сказал глава Ростеха Сергей Чемезов, чьи слова привели в пресс-службе госкорпорации.

"Кроме того, была существенно увеличена доля выручки от реализации гражданской продукции предприятий ВПК, входящих с состав кластера, успешно развивалась кооперация с другими странами. По итогам 2019 года прогнозируется достижение выручки, заложенной в стратегии развития кластера", - добавил он.

"Уверен, что знания, опыт и управленческий талант Сергея Абрамова позволят ему наилучшим образом проявить себя в новой должности в концерне "Тракторные заводы", где ему предстоит заниматься развитием гражданского производства и перспективных продуктовых направлений", - отметил Чемезов.

В сообщении Ростеха не уточняется, какую должность в КТЗ займет Абрамов.

Абрамов с 2015 года занимал должность индустриального директора кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации "Ростех". Ранее он работал аудитором Счетной палаты, в 2004-2006 годах был премьер-министром Чеченской Республики.