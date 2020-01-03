Поставки ВС Литвы бронемашин "Боксер" отстают от графика

ЦАМТО, 31 декабря. По информации литовских СМИ, программа поставки ВС Литвы боевых бронированных машин "Боксер" отстает от согласованного сторонами графика.

Как сообщает LRT.lt, после поставки с некоторым опозданием первой пары бронемашин в июне 2019 года, предполагалось, что до конца года ВС Литвы получат еще 15 ББМ "Боксер". Тем не менее, поставка не выполнена, поскольку подрядчик не смог вовремя устранить выявленные при приемке бронемашин недостатки. Министерство обороны Литвы ожидает, что поставки ББМ "Боксер" в Литву будут возобновлены в январе. Информация о том, какие конкретно проблемы были обнаружены, не сообщается.

Как сообщал ЦАМТО, 22 августа 2016 года командование ВС Литвы через Организацию по сотрудничеству в области вооружений OCCAR (Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement) заключило с совместным предприятием ARTEC, сформированным Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, контракт на поставку 88 многоцелевых ББМ "Боксер" с колесной формулой 8х8 в адаптированной версии, трех учебных машин, а также сопутствующих услуг и оборудования. Стоимость контракта составила 385,6 млн. евро (437 млн. долл.).

Поставка боевых машин должна быть выполнена в течение 2019-2021 гг. Ими будут оснащены механизированный батальон имени Великого князя Альгирдаса и уланский мотопехотный батальон имени Великой княгини Бируте механизированной бригады "Железный волк".

Две машины для подготовки водителей без систем вооружения ВС Литвы эксплуатируют с 2017 года. Планировалось, что первые серийные ББМ будут переданы СВ Литвы в марте 2019 года, но техника была доставлена только 25 июня. Первая пара ББМ была официально принята на вооружение СВ Литвы 9 июля 2019 года.

Предполагается, что вся заказанная техника будет поставлена ВС Литвы к осени 2021 года. Обслуживание и обеспечение ББМ "Боксер" ВС Литвы, Нидерландов и Германии осуществляется в рамках программ Агентства поддержки и приобретений НАТО (NSPA).

Адаптированная под требования ВС Литвы бронемашина "Вилкас"/"Волк" (IFV Vilkas) будет вооружена ДУМВ "Самсон" Mk.2 израильской компании Rafael Advanced Defense Systems с 30-мм автоматической пушкой MK-44S, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и пусковой установкой с двумя ПТУР "Спайк-LR".