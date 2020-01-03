Войти
Военное обозрение

Израильские СМИ: Израилю не придётся противостоять проиранским силам в одиночку, США помогут

560
0
-1

Источник изображения: Министерство обороны США

Израилю больше не придётся противостоять проиранским силам в одиночку, и США вернулись к силовой игре на Ближнем Востоке, чтобы помочь, пишет The Jerusalem Post.

На днях "точечные авиаудары поразили несколько целей в Ираке и Сирии, принадлежащих, как утверждается, поддерживаемой Ираном боевой группе Катаиб Хезболла, убив в ходе атаки десятки боевиков.

Эти атаки случились через два дня после того, как в иракскую военную базу К1 в Киркуке прилетело более тридцати ракет, в результате чего погиб гражданский подрядчик из США и были ранены десятки иракских и американских военнослужащих. Ответные налёты на боевиков были названы Пентагоном «точными оборонительными ударами», которые «ухудшат» способности врагов проводить атаки против сил коалиции.

Ракетный обстрел и последующие ответные удары в районе Аль-Каима являются последним пиком напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

И Израиль, и США постоянно предупреждают, подчеркивает The Jerusalem Post, что Иран и его боевики являются самой большой угрозой миру в регионе и надеются ослабить растущее влияние Тегерана на Ближнем Востоке вообще и в Персидском заливе в частности. Однако, отмечается в тексте, американцы не отвечали Ирану и связанным с ним силам до тех пор пока не погиб гражданин Соединенных Штатов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ирак
Иран
Сирия
США
Похожие новости
26.12.2018
Сирия бьет по министрам обороны
10.04.2013
Торговля оружием под контролем ООН?
06.03.2013
История с географией Рособоронэкспорта
19.02.2013
Рейтинг экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока возглавляют США, Россия и Франция
16.01.2013
Неочевидный фактор – сила оружия
14.12.2012
Позиция России в отношении сирийского кризиса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.01 14:50
  • 4
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 04.01 14:27
  • 96
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 04.01 14:27
  • 17
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 04.01 13:06
  • 11
В Польше: Путин проигрывает войну за историю
  • 04.01 12:59
  • 2
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 04.01 12:09
  • 39
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 04.01 09:58
  • 20
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 04.01 09:27
  • 10
Автомат Калашникова XXI века
  • 04.01 02:30
  • 2
Первый комплект С-350 "Витязь" доставят в войска в январе 2020 года
  • 03.01 23:55
  • 31
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 03.01 23:41
  • 9
С Новым 2020 годом!
  • 03.01 23:38
  • 1
Вода не скроет: на Балтику направят модернизированные Ка-27М
  • 03.01 23:25
  • 1
В Балтику перебросят «охотников на акул»
  • 03.01 23:05
  • 1
Российские десантники стали в пять раз быстрее
  • 03.01 21:38
  • 6
Первая в мире: БМП-3 с "Ареной" на десятилетия опережала конкурентов