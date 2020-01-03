Израильские СМИ: Израилю не придётся противостоять проиранским силам в одиночку, США помогут

Источник изображения: Министерство обороны США

Израилю больше не придётся противостоять проиранским силам в одиночку, и США вернулись к силовой игре на Ближнем Востоке, чтобы помочь, пишет The Jerusalem Post.

На днях "точечные авиаудары поразили несколько целей в Ираке и Сирии, принадлежащих, как утверждается, поддерживаемой Ираном боевой группе Катаиб Хезболла, убив в ходе атаки десятки боевиков.

Эти атаки случились через два дня после того, как в иракскую военную базу К1 в Киркуке прилетело более тридцати ракет, в результате чего погиб гражданский подрядчик из США и были ранены десятки иракских и американских военнослужащих. Ответные налёты на боевиков были названы Пентагоном «точными оборонительными ударами», которые «ухудшат» способности врагов проводить атаки против сил коалиции.

Ракетный обстрел и последующие ответные удары в районе Аль-Каима являются последним пиком напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

И Израиль, и США постоянно предупреждают, подчеркивает The Jerusalem Post, что Иран и его боевики являются самой большой угрозой миру в регионе и надеются ослабить растущее влияние Тегерана на Ближнем Востоке вообще и в Персидском заливе в частности. Однако, отмечается в тексте, американцы не отвечали Ирану и связанным с ним силам до тех пор пока не погиб гражданин Соединенных Штатов.