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Военное обозрение

Россия, Китай и Иран провели совместные военные учения, огорчив Госдеп США

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Источник изображения: topwar.ru

Вчера, 30 декабря, закончились совместные военно-морские учения России, КНР и Ирана, которые начались 27 декабря. Они проходили четыре дня в северной части Индийского океана и Оманском заливе.

Это были первые в истории военно-морские маневры трех стран. Они завершились совместным парадов боевых кораблей, катеров и судов, участвующих в учениях. Парадный строй возглавляли эсминец Xining китайских Военно-морских сил и сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» ВМФ Российской Федерации.

Высокопоставленный представитель Госдепа США, обсуждая совместные военные учения России, Ирана и Китая, выразил свое неодобрения действиям Москвы. Он заявил, что вместо военного сотрудничества ей стоило бы ввести против Ирана санкции, направленные на осложнение экономической ситуации в этой стране. Ведь, по его мнению, в Исламской республике нарушаются права человека.

В это время Тегеран активизирует сотрудничество в военной сфере с Россией и Китаем, не поддаваясь ни экономическому, ни военно-политическому давлению США. В частности, перед маневрами иранские военные предупредили, что будут сбивать посторонние разведывательные летательные аппараты, обнаруженные в зоне проведения учений.

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Страны
Индия
Иран
Китай
Оман
Россия
США
Продукция
Ярослав Мудрый
Проекты
Военные учения
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