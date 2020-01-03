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Российская газета

Первый комплект С-350 "Витязь" доставят в войска в январе 2020 года

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Источник изображения: Виталий Белоусов/РИА Новости

В Минобороны РФ заявили, что первый комплект зенитной ракетной системы С - 350 "Витязь" будет доставлен к месту несения боевого дежурства в январе наступающего года.

Ранее сообщалось, что это новейшее средство ПВО поступит в учебный центр пэвэошников в Ленинградской области.

Известно, что эти системы заменят в войсках стоящие почти сорок лет на вооружении нашей армии С-300ПС. Разработчики утверждают, что "Витязь" получил ракету с лучшими, чем у предшественника, характеристиками. Она более маневренная, имеет преимущества по минимальной и максимальной высоте поражения цели, оснащена головкой самонаведения, что крайне важно в условиях возможного массированного применения высокоточных средств поражения.

По некоторым данным, каждая пусковая установка С-350 несет до 12 ракет с максимальной высотой поражения целей 30 км. "Витязь" способен сбивать в небе объекты, летящие со скоростью до 4 800 метров в секунду. Эта универсальность позволяет использовать новый зенитный ракетный комплекс как автономно, так и в составе эшелонированной системы ПВО. Но главное, что боевая работа на С-350 полностью автоматизирована. "Витязь" оборудовали необслуживаемым стрельбовым радиолокатором, который самостоятельно обнаруживает, захватывает и сопровождает воздушную цель, по команде пускает по ней ракету и выдает соответствующую информацию на пункт боевого управления. Расчет "Витязя" фактически лишь контролирует его работу и подключается к уничтожению цели на стадии ее обстрела.

Наличие у многофункционального радиолокатора двух рабочих режимов - секторального и кругового - гарантирует уничтожение вражеского объекта, с какой бы стороны он ни подлетал. Причем С-300 готов одновременно работать по нескольким таким целям, в том числе по крылатым ракетам, высокоточному оружию и тяжелым беспилотникам.

Ранее начальник Военной Академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров заявил, что российские ВКС будут усилены 12 дивизионами новейших зенитных ракетных комплексов С-350 в период с 2021 по 2027 год. По его словам, поступление на вооружение комплекса С-350 обеспечит повышение эффективности борьбы с крылатыми ракетами в 2-2,5 раза.

В Минобороны также сообщили, что в 2020 году планируется поставить в ВКС четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и шесть дивизионных комплектов комплекса ПВО "Панцирь-С".


Юрий Гаврилов

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2 комментария
№1
03.01.2020 10:28
Долго же он шел в Войска.
-1
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№2
04.01.2020 02:30
Цитата, q
ВКС будут усилены 12 дивизионами новейших зенитных ракетных комплексов С-350 в период с 2021 по 2027 год.

Что-то медленно, желательно чтобы один дивизион С-350  получил каждый полк С-400 для создания эшелонированной ПВО/ПРО.

Всего  на март 2019г в Вооруженных Силах России развернуто 53 дивизиона ЗРС С-400 в составе 23-х полков и двух учебных центрах.
Учитывая ,что до конца 19г будут развёрнуты ещё 1-2 полка, а в планах на 2020г поставка 4-х полковых комплектов С-400 , количество полков вооружённых С-400   достигнет 28-29 ед.

Всего в ВКС около 40 зенитно-ракетных полков вооружённых С-300/С-400, Бук-М1 или более 100 дивизионов.
Если учесть что серийное производство С-500 начнётся с 25г минобороны может за 4 года дополнительно закупить ещё 10-12 полков С-400 и таким образом перевооружить на С-400 все 40 зенитно-ракетных полков в составе ВКС.
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