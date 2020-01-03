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ЦАМТО

Портативные источники электроэнергии приняты на снабжение в Минобороны России

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Инженерные войска. Архивное фото
Инженерные войска. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Чучадеев

ЦАМТО, 31 декабря. В инженерные войска ВС РФ принят на снабжение портативный индивидуальный источник электроэнергии. Система представляет собой мобильное компактное солнечное зарядное устройство с фотоэлектросистемой в виде раскладной солнечной батареи.

Индивидуальный источник электроэнергии представлен в трех исполнениях – мощностью в 30, 50 и 100 Вт. Инновационной особенностью используемых в источниках батарей является применение в их конструкции фотоэлектрических преобразователей российского производства, произведенных по современной технологии c коэффициентом полезного действия свыше 20 проц. Данные источники предназначены для выполнения задач в условиях отсутствия централизованного энергоснабжения.

Первая партия источников поступила на центральные инженерные базы хранения и отправляется в части инженерных войск, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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