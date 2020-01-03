Портативные источники электроэнергии приняты на снабжение в Минобороны России

ЦАМТО, 31 декабря. В инженерные войска ВС РФ принят на снабжение портативный индивидуальный источник электроэнергии. Система представляет собой мобильное компактное солнечное зарядное устройство с фотоэлектросистемой в виде раскладной солнечной батареи.

Индивидуальный источник электроэнергии представлен в трех исполнениях – мощностью в 30, 50 и 100 Вт. Инновационной особенностью используемых в источниках батарей является применение в их конструкции фотоэлектрических преобразователей российского производства, произведенных по современной технологии c коэффициентом полезного действия свыше 20 проц. Данные источники предназначены для выполнения задач в условиях отсутствия централизованного энергоснабжения.

Первая партия источников поступила на центральные инженерные базы хранения и отправляется в части инженерных войск, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.