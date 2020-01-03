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ТАСС

"Вертолеты России" передали Минобороны второй Ми-38Т

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Многоцелевой вертолёт Ми-38Т.
Многоцелевой вертолёт Ми-38Т.
Источник изображения: naked-science.ru

Машина прошла все виды испытаний, предусмотренные условиями госконтракта

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российские военные получили второй вертолет Ми-38Т. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).

"Холдинг "Вертолеты России" передал Минобороны РФ вертолет Ми-38Т, изготовленный по заказу военного ведомства Казанским вертолетным заводом. Это уже вторая машина данной серии, поставленная Минобороны в рамках гособоронзаказа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что вертолет прошел все виды испытаний, предусмотренные условиями госконтракта.

Опытный образец вертолета Ми-38Т совершил первый полет 23 ноября 2018 года, в мае 2019 года серийная машина была продемонстрирована президенту России Владимиру Путину в Казани. В июне он был впервые представлен на форуме "Армия-2019".

Ми-38Т создан на базе гражданского вертолета Ми-38 с дооснащением: в салоне могут разместиться до 40 десантников. Вертолет может быть переоборудован в санитарный, также есть возможность установки дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета. Машина может развивать максимальную скорость до 300 км/час. На базе транспортного варианта Ми-38Т планируется производство специализированных вертолетов, включая "арктический" вариант.

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