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Деловая газета "Взгляд"

Российские десантники стали в пять раз быстрее

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ВДВ
ВДВ.
Источник изображения: militarynews.ru

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России в рамках эксперимента по созданию соединений нового типа за счет усиления вертолетной составляющей научились выполнять задачи в пять раз быстрее, сообщили в Минобороны.

"Централизованное управление подразделениями десанта и армейской авиации позволило в 5 раз сократить время на подготовку и выполнение задач. Практическое применение боевой единицы "вертолет – десантно-штурмовой взвод" показало значительное повышение боевых возможностей подразделений десанта, в первую очередь огневых и маневренных, что позволило сократить время на выполнение поставленной задачи", – передает РИА "Новости" сообщение Минобороны.

Напомним, в ноябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы России в ходе учений "Центр-2019" отработали новые формы применения и способы действий войск. Отмечалось, что в рамках эксперимента по формированию соединения нового типа в составе ВДВ в качестве тактического десанта применялась отдельная десантно-штурмовая бригада.


Дмитрий Зубарев

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1 комментарий
№1
03.01.2020 23:05
Сейчас в составе ВДВ две авиадесантные дивизии- 106-я Тульская и 98-я Ивановская,
две десантно-штурмовые дивизии - 76-я псковская и 7-я Новороссийская,
третья десантно-штурмовая дивизия в стадии формирования на базе Ульяновской ДШБ.

Чтобы потяжелевшие и закованные в броню десантно-штурмовые дивизии опять сделать мобильными и "крылатыми"  каждой нужно придать  вертолётный полк в составе эскадрильи Ми-35М и двух эскадрилий Ми-8 АМТШ.
а в составе каждой ДШД сформировать лёгкие десантно-штурмовые полки с соответствующим вертолётно-десантируемым вооружением  и личным составом прошедшим парашютно-десантную подготовку.
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