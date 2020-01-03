Российские десантники стали в пять раз быстрее

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России в рамках эксперимента по созданию соединений нового типа за счет усиления вертолетной составляющей научились выполнять задачи в пять раз быстрее, сообщили в Минобороны.

"Централизованное управление подразделениями десанта и армейской авиации позволило в 5 раз сократить время на подготовку и выполнение задач. Практическое применение боевой единицы "вертолет – десантно-штурмовой взвод" показало значительное повышение боевых возможностей подразделений десанта, в первую очередь огневых и маневренных, что позволило сократить время на выполнение поставленной задачи", – передает РИА "Новости" сообщение Минобороны.

Напомним, в ноябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы России в ходе учений "Центр-2019" отработали новые формы применения и способы действий войск. Отмечалось, что в рамках эксперимента по формированию соединения нового типа в составе ВДВ в качестве тактического десанта применялась отдельная десантно-штурмовая бригада.

Дмитрий Зубарев