Председатель организации «Московские суворовцы» раскритиковал деятельность Минпросвещения РФ

Член Совета Минпросвещения РФ по кадетскому образованию, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров раскритиковал деятельность Минпросвещения РФ по вопросу развития системы кадетского образования в стране. В частности, его возмутила организация работы Совета Минпросвещения РФ по кадетскому образованию. Об этом он заявил Независимому военному обозрению, рассказывая об итогах работы Совета за три года.

По словам Дмитрия Нестерова, в 2016 году после поручения Президента РФ Министерство образования и науки РФ (сейчас Минпросвещения РФ) активно взялось за создание системы кадетского образования и за утверждение концепции кадетского образования в России.

«Тогда же сформировали Совет по кадетскому образованию Минобрнауки России. В его состав вошли депутаты Госдумы, заместители полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах, представители силовых министерств и ведомств (Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, МВД России, Следственного комитета РФ), органов исполнительной власти субъектов РФ, кадетских общественных объединений и образовательных организаций», - напомнил член Совета Минпросвещения РФ по кадетскому образованию, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

«Основная задача Совета - приведение кадетского воспитания и образования к единому стандарту, основанному на лучших достижениях в воспитании кадет Российской Империи и суворовцев, нахимовцев в Советском Союзе», - подчеркнул он.

««Московские суворовцы», входящие в Совет по кадетскому образованию, несут основною нагрузку, являясь авторами концепции кадетского образования и соавторами методических рекомендаций, федеральных государственных образовательных стандартов начальной военной и военно-морской подготовки, проектов распоряжений и приказов, - пояснил Дмитрий Нестеров. - Все эти документы уже давно представлены Минпросвещения, они много раз переделывались и согласовывались, но так и не приняты».

Итоги работы Совета Минпросвещения РФ по кадетскому образованию при полном попустительстве ведомства, по оценке Дмитрия Нестерова, оказались неутешительными. «В 2016 году было проведено три заседания Совета, в 2017-м два, в 2018-м одно, а в 2019 году не было проведено ни одного совещания. Как говорится, начали за здравие, а кончили за упокой», - сетует член Совета Минпросвещения РФ по кадетскому образованию.

«До сих пор у нас отсутствуют единые учебные планы и программы по кадетскому образованию. Ведомством не разработаны единые нормы содержания кадетов, образцы единой формы одежды, знаки выпускников кадетских образовательных учреждений и другие документы, - говорит Нестеров. - Парадокс заключается в том, что во всех структурах и органах государственной власти, в том числе в Госдуме РФ, проходят заседания по развитию системы кадетского образования в стране, а как таковой системы у нас не существует».

Председатель общественной организации «Московские суворовцы» также сообщил, что Минпросвещения РФ провело два мониторинга с целью получения объективной информации о состоянии, проблемах и перспективах кадетского и казачьего образования в России.

«Первый мониторинг, который проводился в 2016 году, мы видели. Однако со вторым мониторингом, завершившимся летом этого года, членов Совета Министерства просвещения РФ по кадетскому образованию знакомить упорно не хотят. На все наши просьбы Минпросвещения РФ, к сожалению, отвечает категорическим отказом», - добавил Дмитрий Нестеров.

По последней информации, опубликованной на сайте ведомства, в России действует более 3,5 тысяч общеобразовательных организаций, реализующих кадетскую казачью составляющую. При этом в 3351 школе функционируют кадетские или казачьи классы. Более миллиона ребят обучается в почти 51 000 кадетских и казачьих классах.

Анатолий Жильцов