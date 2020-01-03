Названы особенности экспортного варианта истребителя МиГ-35

Источник изображения: корпорация "МиГ"

Новый истребитель МиГ-35 в экспортном исполнении получит новую кабину. Его также оснастят радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Геометрия планера тоже будет изменена.

Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Согласно информации РИА Новости, он рассказал следующее:

Мы уже ведём переговоры с зарубежными партнёрами о поставках истребителя.

Глава ОАК отметил, что новая версия самолета вызвала интерес у потенциальных покупателей.

МиГ-35 считается многофункциональным легким истребителем поколения 4++, который по своим характеристикам приближается к пятому поколению. Подробное техническое описание самолета производитель обнародовал в сентябре 2019 года.

Эта боевая машина создана на основе истребителя МиГ-29, хорошо себя зарекомендовавшего. Сравнительно с предыдущей версией, его оснастили двигателями большей мощности. Кроме того, истребитель получил штангу для дозаправки в воздухе и специальное дополнительное оборудование для передачи горючего другим самолетам. Боевая машина имеет девять точек подвески для размещения на них до шести тонн боеприпасов. Система управления вооружением позволяет использовать любые современные авиационные бомбы и ракеты, причем как существующие, так и перспективные.