Ресурс Defensa.com высказался о реалистичности выполнения контракта на поставку МВД Перу самолета Ан-178

ЦАМТО, 31 декабря. Издание Defensa.com опубликовало некоторые подробности заключенного концерном "Укроборонпром" контракта на поставку МВД Перу самолета Ан-178, который вызывал ажиотаж в российской и украинской прессе.

Как сообщает Defensa.com, проект "Замены самолета Ан-32Б (р.н. PNP-234", код СНИП №2379484) на самолет Ан-178 для Управления авиации Национальной полиции Министерства внутренних дел Перу (DIRAVPOL)" с самого его начала вызывал много вопросов и немало критики относительно возможности его реализации.

Отмечается, что единственный Ан-178, который совершил свой первый полет 7 мая 2015 года, до сих пор считается прототипом, так как он не смог завершить необходимые процедуры сертификации не только на международных рынках, но и на Украине. К этому добавляются проблемы с поставками компонентов и систем после разрыва отношений с Российской Федерацией.

В соответствии с информацией, собранной Defensa.com, контракт EE №001-2019/MININTER-STE-3-178-K/KE-19 на приобретение транспортного самолета средней грузоподъемности Ан-178 для DIRAVPOL стоимостью 64 млн. долл. был подписан 23 октября 2019 года заместителем директора компании "Спецтехноэкспорт" (входит в состав концерна "Укроборомпорм") Евгением Лариным и генеральным секретарем МВД Перу Фреди Селайя Херрера.

Контракт объемом чуть более 200 страниц предусматривает, помимо прочего, поставку "Спецтехноэкспортом" нового самолета Ан-178, который будет иметь гарантированный ресурс (смотря что закончится раньше: 60 тыс. летных часов, 30000 вылетов или 30 лет эксплуатации). Техническая гарантия, указанная в Приложении №6, составляет 48 месяцев эксплуатации или 1334 летных часов. Кроме того, определены процедуры технической наземной инспекции Ан-178, которые включают в себя испытательный полет продолжительностью не более одного часа и, при необходимости, решение технических проблем, а также выдачу соответствующих сертификатов технического осмотра и приемки (Приложения №7, №8 и №10).

Вылет Ан-178 в Перу для обозначения официальной поставки будет осуществляться украинским экипажем и должен состояться через 8 календарных дней после выдачи сертификата технического осмотра.

В Приложении №1 приведено техническое описание самолета Ан-178 (будет оснащен двигателями "Прогресс" Д-436-148ФМ и вспомогательным газотурбинным двигателем TA18-100Э) и его эксплуатационные характеристики, а также различные конфигурации для выполнения задач по транспортировке грузов, пассажирских перевозок, аэромедицинской эвакуации, десантирования. В Приложениях №2 и №3 приведены соответствующие руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также использованию запасных частей, наземного вспомогательного оборудования и инструментов, подлежащих доставке.

Нигде в вышеупомянутом приложении нет подробного перечня контрольно-измерительных приборов, состава авионики или средств связи. Это, несомненно, указывает на то, что оригинальные компоненты российского производства будут заменены эквивалентами западного и китайского производства.

В Приложении №4 указано, что первый платеж, который составит 19,2 млн. долл. (30% в качестве авансового платежа), должен быть осуществлен через 30 дней после подписания контракта. Он должен быть произведен через прямой банковский перевод на счет "Спецтехноэкспорта". Оставшиеся 70% будут выплачены через соответствующий аккредитив, согласно следующему графику: 6,4 млн. долл. (10%) через 6 месяцев, 6,4 млн. долл. (10%) через 12 месяцев, 16 млн. долл. (25%) через 15 месяцев и 12,8 млн. долл. (20%) через 24 месяца после подписания контракта. Остаток в размере 3,2 млн. долл. (5%) должен быть оплачен до доставки самолета и после подписания акта приемки.

Еще один интересный аспект относится к "гарантии соответствия" (документ, который гарантирует штрафные санкции в случае несоблюдения со стороны "Спецтехноэкспорта"). Он установлен в размере всего в 640 тыс. долл., когда по правилам эта сумма должна составлять в размере 10% от стоимости контракта, то есть 6,4 млн. долл. (прим. ЦАМТО: очевидно, издание намекает на элемент коррупции в сделке).

В Приложении №5 указано, что Ан-178 должен быть поставлен через 24 месяца после получения первоначального платежа, а также указаны штрафы, которые должны быть уплачены "Спецтехноэкспортом" в случае задержки на период от одного до двух месяцев, – всего 5 тыс. долларов США в месяц, что, "по меньшей мере, смешно". Отставание от графика на 3-4 месяца наказывается штрафом в размере до 35 тыс. долл., на 5-12 месяцев – 70 тыс. долл. в месяц. Это, по мнению различных специалистов, с которыми консультировался Defensa.com, явный элемент предоставления неоправданных поблажек "Спецтехноэкспорту", так как, как правило, за каждый день просрочки обычно применяется штраф в размере 0,10% от стоимости контракта (в данном случае 64 тыс. долл.).

В случае, если задержка в поставке самолета достигнет одного года, МВД Перу имеет право потребовать расторжения договора. Другими причинами аннулирования контракта может стать согласие обеих сторон или нарушение графика платежей более чем на 90 дней со стороны перуанского МВД, что даст "Спецтехноэкспорту" право расторгнуть договор в одностороннем порядке без возврата полученных платежей (прим. ЦАМТО: в данном пункте перуанская сторона явно оставила себе полную "свободу рук" без последствий на любые случаи недобросовестного поведения со стороны "Спецтехноэкспорта").

Defensa.com отмечает то, что ему показалось странным. Ни в договоре, ни в каком-либо из его приложений нет антикоррупционной оговорки – договорного положения, которое гарантирует не только прозрачность, но и гарантии сторон, предотвращающие какие-то ни было обходящие договор "выплаты или выгоды".

В Приложении №9 указывается, что обучение и подготовка восьми пилотов DIRAVPOL будут проводиться в международном аэропорту "Антонов", расположенном в 25 км северо-западнее Киева. Программа полетов предусматривает начало использования приобретенного Ан-178 в конце 2021 года.

Первый этап обучения предусматривает использование в общей сложности 180 академических часов (8 часов в день в течение 24 рабочих дней или 6 часов в день в течение 30 дней). Второй этап – 29 часов: 3 часа наземного обучения, 10 часов – на летном стенде и 16 – в воздухе. Поскольку Ан-178 не имеет собственного симулятора, наиболее вероятно, что будет применяться тренажер Ан-148/Ан-158, который эксплуатируется Центром подготовки летного состава ГП "Антонов" (Киев). Третий этап предусматривает использование не менее 7 вылетов с примерно 10 часами на одного пилота.

Что касается технического персонала, их обучение и подготовка будут проводиться в отношении четырех бортовых механиков (мастер), 22 авиационных механиков (двигатели, конструкции и гидравлика), а также 11 специалистов по авионике и электронному оборудованию.

Издание также напоминает относительно заявлений народного депутата Александра Дубинского из партии "Слуга Народа" Верховной Рады Украины, который скептически высказывается по поводу реальности выполнения данного контракта.

Нардеп через свой блог заявил, что "Укроборомпром" не в состоянии выполнить контракт на поставку Ан-178, так как необходимо заменить значительную часть российских компонентов, что нереалистично в такие короткие сроки.

В качестве примера А.Дубинский добавил, что в 2014 году было подписано соглашение о поставке Ан-74 Национальной гвардии Казахстана. Передача первого воздушного судна должна была состояться в октябре 2015 года. Сроки поставок постоянно переносились, в основном из-за отсутствия российских комплектующих, и, в конце концов, в октябре 2017 года Казахстан расторг контракт, вернув в судебном порядке сумму в размере 15 млн. долл.

В свою очередь, ГП "Антонов" в своем пресс-релизе от 17 декабря 2019 года заявило, что по состоянию на середину декабря продолжает работу по запуску в серийное производство пяти транспортных самолетов Ан-178. Согласно контракту, подписанному компанией "Спецтехноэкспорт" с Министерством внутренних дел Республики Перу, один из указанных самолетов Ан-178 будет поставлен заказчику. До сих пор для этой машины изготовлены и скомплектованы: консольная часть крыла с механизацией – на 98%, центроплан, хвостовое оперение – киль, стабилизатор, руля высоты и направления. Завершаются работы по изготовлению грузового люка. На внестапельной сборке находятся пилоны самолета. Технологическая подготовка построения фюзеляжа проведена более чем на 70%. Готовность комплектации деталей фюзеляжа составляет от 60 до 70%. Все эти цифры свидетельствуют о том, что согласно контракту, планер самолета будет изготовлен в 2020 году. Срок исполнения контракта – 2021 год. Все работы, связанные с модернизацией самолета и установлением нового оборудования, вписываются в график производства заказанного самолета.