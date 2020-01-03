Премьер-министр Греции намерен обсудить в США возможность покупки истребителей F-35

ЦАМТО, 31 декабря. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью национальному изданию To Vima сообщил, что намерен обсудить возможность приобретения Грецией истребителей F-35 в ходе встречи с президентом США Д.Трампом 7 января.

Как сообщает Greece.greekreporter.com, страны также могут углубить сотрудничество в области беспилотных летательных аппаратов. Греция намерена начать обсуждение возможности приобретения самолетов F-35, как только позволит финансовая ситуация.

Премьер-министр Греции заявил, что в настоящее время Греция и США "ближе, чем когда-либо", и Греция, как надежный союзник Америки, ожидает, что это будет подтверждено действиями, а не просто словами.

Греческий премьер также заявил о поддержке США подписания правительствами Израиля, Кипра, Италии и Греции соглашения о строительстве газопровода EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt), который должен позволить диверсифицировать источники энергоснабжения в Европе. К.Мицотакис рассчитывает обсудить в ходе визита в США вопрос инвестиций в проект.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года руководитель офиса программы истребителя F-35 Министерства обороны США вице-адмирал Матиас Винтер назвал Грецию в числе пяти новых потенциальных покупателей F-35A. Кроме нее, самолеты могут получить Сингапур, Польша, Румыния и Испания. Тогда же министр национальной обороны Греции Эвангелос Апостолакис подтвердил, что подобная возможность рассматривается.

Тем не менее, вопрос источников финансирования покупки по-прежнему не ясен. В последние годы ВТС Греции и США в основном заключалось в ремонте и модернизации имеющихся вооружений и закупке списанных систем из состава ВС США.

Предположительно, говоря о закупке F-35, греческий премьер стремится создать необходимую атмосферу для обсуждения возможности получения американской помощи и поддержки в других сферах на фоне осложнившихся американо-турецких отношений.