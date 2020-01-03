FNSS поставила ВС Турции первые самоходные ПТРК

ЦАМТО, 31 декабря. Согласно опубликованному на сайте турецкой Daily Sabah сообщению, 25 декабря компания FNSS официально передала ВС Турции первые два новых самоходных противотанковых комплекса собственной разработки.

Машины выполнены на гусеничном и колесном шасси.

Как сообщает издание, в ходе состоявшейся 25 декабря на предприятии FNSS Defense Systems в Анкаре церемонии ВС Турции получили первые комплексы на шасси ББМ "Парс" с колесной формулой 4х4 и на платформе гусеничной бронемашины "Каплан". Полностью поставка в рамках заключенного в 2016 году контракта должна быть завершена в 2022 году.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2016 года по итогам тендера Секретариат оборонной промышленности Министерства обороны Турции (SSM) подписал с компанией FNSS Savunma Sistemleri контракт на разработку и производство 260 самоходных противотанковых ракетных комплексов нового поколения, оснащенных дистанционно управляемым башенным модулем, электронно-оптическим прицелом, системой управления огнем. По условиям тендера, 184 машин должны размещаться на гусеничном шасси, а 76 – на колесном. При этом 64 бронемашины будут оснащены башенным модулем с ПТРК "Корнет-Э", а 196 – национальными ПТРК средней дальности OMTAS.

Предложение FNSS предусматривало поставку систем вооружения на платформе ББМ "Парс" с колесной формулой 4x4, а также гусеничной ББМ "Каплан 10". Устанавливаемый на шасси башенный модуль рассчитан на оснащение ПТУР турецкого и зарубежного производства. Новые системы должны постепенно заменить комплексы на базе ПТУР BGM-71 TOW-2. Хотя FNSS является главным подрядчиком поставки, серийные шасси будут производиться на предприятии компании Nurol Makina.

Максимальная дальность поражения ПТУР "Корнет-Э" российского КБП составляет 5500 м, а бронепробиваемость – 1200 мм. Российские ракеты прошли испытания в 2018 году с прицелом и интерфейсом, разработанным Aselsan. Дальность стрельбы противотанковыми ракетами Mizrak-O (OMTAS) турецкой компании Roketsan составляет до 4000 м. ПТУР оснащена тандемной противотанковой кумулятивной боевой частью.