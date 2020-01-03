Войти
ЦАМТО

FNSS поставила ВС Турции первые самоходные ПТРК

835
0
0
Источник изображения: Фото: milscint.com

ЦАМТО, 31 декабря. Согласно опубликованному на сайте турецкой Daily Sabah сообщению, 25 декабря компания FNSS официально передала ВС Турции первые два новых самоходных противотанковых комплекса собственной разработки.

Машины выполнены на гусеничном и колесном шасси.

Как сообщает издание, в ходе состоявшейся 25 декабря на предприятии FNSS Defense Systems в Анкаре церемонии ВС Турции получили первые комплексы на шасси ББМ "Парс" с колесной формулой 4х4 и на платформе гусеничной бронемашины "Каплан". Полностью поставка в рамках заключенного в 2016 году контракта должна быть завершена в 2022 году.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2016 года по итогам тендера Секретариат оборонной промышленности Министерства обороны Турции (SSM) подписал с компанией FNSS Savunma Sistemleri контракт на разработку и производство 260 самоходных противотанковых ракетных комплексов нового поколения, оснащенных дистанционно управляемым башенным модулем, электронно-оптическим прицелом, системой управления огнем. По условиям тендера, 184 машин должны размещаться на гусеничном шасси, а 76 – на колесном. При этом 64 бронемашины будут оснащены башенным модулем с ПТРК "Корнет-Э", а 196 – национальными ПТРК средней дальности OMTAS.

Предложение FNSS предусматривало поставку систем вооружения на платформе ББМ "Парс" с колесной формулой 4x4, а также гусеничной ББМ "Каплан 10". Устанавливаемый на шасси башенный модуль рассчитан на оснащение ПТУР турецкого и зарубежного производства. Новые системы должны постепенно заменить комплексы на базе ПТУР BGM-71 TOW-2. Хотя FNSS является главным подрядчиком поставки, серийные шасси будут производиться на предприятии компании Nurol Makina.

Максимальная дальность поражения ПТУР "Корнет-Э" российского КБП составляет 5500 м, а бронепробиваемость – 1200 мм. Российские ракеты прошли испытания в 2018 году с прицелом и интерфейсом, разработанным Aselsan. Дальность стрельбы противотанковыми ракетами Mizrak-O (OMTAS) турецкой компании Roketsan составляет до 4000 м. ПТУР оснащена тандемной противотанковой кумулятивной боевой частью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
BGM-71 ТOW
Корнет
Корнет-Э
Компании
Aselsan
FNSS Savunma
Nurol
Roketsan
КБП
Похожие новости
06.05.2019
Вооруженные силы Турции приобретают 100 бронированных машин PARS в разведывательном варианте
18.06.2018
Почему без России провалилась военная выставка Eurosatory 2018
15.06.2018
Новый вариант колесной бронированной машины FNSS Pars 4x4
18.12.2017
Катар продолжает скупать турецкую бронетехнику
27.05.2013
Компания «Аселсан» разработала тепловизионный прицел для ПТРК «Корнет-Э»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.01 14:50
  • 4
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 04.01 14:27
  • 96
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 04.01 14:27
  • 17
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 04.01 13:06
  • 11
В Польше: Путин проигрывает войну за историю
  • 04.01 12:59
  • 2
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 04.01 12:09
  • 39
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 04.01 09:58
  • 20
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 04.01 09:27
  • 10
Автомат Калашникова XXI века
  • 04.01 02:30
  • 2
Первый комплект С-350 "Витязь" доставят в войска в январе 2020 года
  • 03.01 23:55
  • 31
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 03.01 23:41
  • 9
С Новым 2020 годом!
  • 03.01 23:38
  • 1
Вода не скроет: на Балтику направят модернизированные Ка-27М
  • 03.01 23:25
  • 1
В Балтику перебросят «охотников на акул»
  • 03.01 23:05
  • 1
Российские десантники стали в пять раз быстрее
  • 03.01 21:38
  • 6
Первая в мире: БМП-3 с "Ареной" на десятилетия опережала конкурентов