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Росавиация сертифицировала авиационный учебный центр "Вертолетов России" в Улан-Удэ

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Тренажер Ми-171
Тренажерный комплекс вертолета Ми-171.
Источник изображения: http://www.uuaz.ru/

ЦАМТО, 31 декабря. Росавиация сертифицировала авиационный учебный центр холдинга "Вертолеты России" в Улан-Удэ.

Ему предоставлено право выполнять услуги по теоретической и практической переподготовке летного и технического состава гражданских вертолетов Ми-8АМТ и Ми-171.

Выданный Росавиацией сертификат подтвердил соответствие авиационного учебного центра действующим в России Федеральным авиационным правилам и требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Авиационный учебный центр функционирует на производственных мощностях Улан-Удэнского авиационного завода (АО "У-УАЗ"), одного из крупнейших производителей вертолетной техники в России. Центр обеспечен высококлассными преподавателями теории, имеет комплексный тренажер вертолета Ми-8АМТ/Ми-171. Несколько учебных вертолетов в соответствии с новыми требованиями Федеральных авиационных правил зарегистрированы в реестре гражданских воздушных судов Росавиации.

"Два года шла подготовка к сертификации. Полученный документ позволяет существенно расширить имеющуюся программу подготовки и обучения летно-технического состава. Эксплуатанты гражданских вертолетов У-УАЗ получили возможность в одном месте получить весь комплекс услуг – теоретическую, тренажерную, практическую подготовку. Согласно стратегии холдинга по обеспечению безопасности полетов материальная база центра будет и далее совершенствоваться для наработки практических навыков использования и ремонта авиационной техники слушателями", – отметил управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых.

Материально-техническая база учебного центра включает оборудованные учебные классы, стенды, наглядные пособия. В преподавательском составе АУЦ – летчики первого класса, имеющие тысячи часов практического налета. Комплексный тренажер вертолета Ми-8АМТ/Ми-171 выполнен на основе реального интерьера кабины с имитацией работы всех бортовых систем. Он позволяет отрабатывать полный спектр задач пилотирования и навигации на всех режимах полета в простых и сложных метеоусловиях, а также отработку действий экипажа в случаях отказа авиационной техники, ошибок в технике пилотирования и в прочих нештатных ситуациях.

Основой современных программируемых заданий полетов для нового тренажера стали летные испытания вертолета Ми-171, которые перед приобретением комплекса провела группа конструкторов и пилотов АО "У-УАЗ". Благодаря этому тренажер получил уникальное качество – "полеты" на нем максимально приближены к полетам на реальном вертолете.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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