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Многоцелевой корвет на основе малого ракетного корабля проекта 22800

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В экспозиции выставки образцов современных и перспективных образцов вооружения и военной техники, развернутой 24 декабря 2019 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации перед расширенным заседанием Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, и посещенной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в числе прочего, была продемонстрирована модель предлагаемого АО "ЦМКБ "Алмаз" перспективного многоцелевого корвета на основе конструкции малого ракетного корабля проекта 22800 (шифр "Каракурт").

Модель (справа) предлагаемого АО "ЦМКБ "Алмаз" перспективного многоцелевого корвета на основе конструкции малого ракетного корабля проекта 22800 (шифр "Каракурт") для ВМФ России в экспозиции выставки образцов современных и перспективных образцов вооружения и военной техники в Национальном центре управления обороной Российской Федерации перед расширенным заседанием Коллегии Министерства обороны Российской Федерации. Москва, 24.12.2019 (с) фрагмент кадра из телерепортажа телеканала "Звезда" (via Кирилл Слепов / www.facebook.com/slepovkirill )

Судя по представленной модели, корвет увеличенной по сравнению с МРК проекта 22800 длины оснащен комбинированной дизель-газотурбинной главной энергетической установкой. Вооружение включает, насколько можно видеть, две восьмизарядные универсальные пусковые установки вертикального пуска УКСК, зенитный ракетный комплекс с зенитными управляемыми ракетами серии 9М100 в вертикальных пусковых установках на кормовой надстройке, две четырехзарядные пусковые установки комплекса противоторпедной защиты "Пакет-НК", одну 76-мм артиллерийскую установку и два модифицированных 30-мм зенитных артиллерийских комплекса. ГАС, видимо, подкильная.

Видео телеканала "Звезда" с демонстрацией модели:

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КС-К
УКСК
Компании
Минoбороны РФ
ЦМКБ "Алмаз"
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22800 МРК
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