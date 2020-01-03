Ракетный крейсер "Маршал Устинов" в Севастополе

Оригинал взят у коллеги balabin_1712 в РАКЕТНЫЙ КРЕЙСЕР "МАРШАЛ УСТИНОВ" ПРИБЫЛ НА УЧЕНИЯ В СЕВАСТОПОЛЬ!

В рамках решения задач боевой службы утром 29.12.2019 ракетный крейсер 1 ранга "Маршал Устинов" проекта 1164 из состава 43 дивизии ракетных кораблей Северного флота ВМФ России осуществил заход в Севастополь.Экипажу корабля предстоит краткосрочный отдых в главной базе Черноморского флота, после чего крейсер в начале января возглавит группировку кораблей в рамках планируемых учений Южного военного округа в акватории Черного моря. В новой истории Черноморского флота это первый случай когда у одного причала в бухте Голландия оказались два мощных крейсера типа "Атлант". Смотрится действительно впечатляюще!

Также, для участия в маневрах утром 30 декабря на рейд Севастополя прибыл еще один корабль Северного флота - БПК "Вице-адмирал Кулаков".

На фото: РКР "Маршал Устинов" и ордена Нахимова ГРКР "Москва" у причала в бухте Голландия.30.12.2019. Фото - А.Балабин.