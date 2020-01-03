Войти
Российская газета

Какие перемены ждут авиастроение и авиацию России

1187
0
0

МиГ-35 получит новую кабину и систему управления огнем. Истребитель Су-57 испытывается с новыми двигателями. А все гражданские самолеты потеряют свое "именное" лицо и будут выпускать под унифицированным брендом.

Об этом и многом другом перед Новым годом рассказал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

По его словам, один из самых перспективных российских истребителей - МиГ-35 оснащается новыми двигателями с увеличенной тягой, он будет иметь возможность дозаправки топливом в полете и выполнять роль танкера. Новейшее бортовое оборудование в сочетании с высокоточным вооружением позволят истребителю МиГ-35 решать широкий спектр задач. В частности, это завоевание господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвертого и пятого поколений, нанесение ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью в любых погодных условиях. Самолет также сможет вести воздушную разведку и участвовать в групповых действиях, выполнять функции воздушного пункта управления авиационными группами.

Что касается истребителя пятого поколения Су-57, то в интервью информагентству РИА Новости Слюсарь отметил, что "сейчас интенсивно идут испытания этого истребителя с двигателем второго этапа, по которому есть отдельная программа". Также он напомнил, что самолет сможет применять большое количество новых средств поражения, часть из которых уже созданы, а некоторые еще разрабатываются.

Руководитель ОАК подтвердил то, о чем давно говорят в авиационных кругах, но многие просто не верят, что такое возможно. Гражданские самолеты потеряют свою индивидуальность. Не будет больше ни "Ил", ни "Ту", ни "Як". Все авиалайнеры будущего, выпускаемые в России, получат некое обобщенное имя. Объясняется это оптимизацией, которая затрагивает в том числе корпоративные процессы. Единая компания, в которую войдут все активы, относящиеся к гражданскому авиастроению, создается на базе "Иркута".

В связи с этим гражданские авиалайнеры, производимые в России, могут переименовать и сделать линейку самолетов с единым названием. Как утверждает Слюсарь, у такого подхода есть экономические резоны - инвестиции пойдут в один бренд, а не станут рассеиваться по многим направлениям. Впрочем, по словам руководителя ОАК, дискуссия на эту тему продолжается, окончательного решения еще нет.


Сергей Птичкин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
ПАК ФА
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
22.08.2019
ОАК представит на МАКС-2019 свои новейшие продукты в сфере гражданской, военной и транспортной авиации
27.03.2019
Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший истребитель Су-57
19.02.2019
Первый серийный Су-57 поставят в ВКС в 2019 году
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
30.01.2017
Россия показала миру будущее своей легкой истребительной авиации
01.07.2015
Крылья макетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.01 14:50
  • 4
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 04.01 14:27
  • 96
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 04.01 14:27
  • 17
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 04.01 13:06
  • 11
В Польше: Путин проигрывает войну за историю
  • 04.01 12:59
  • 2
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 04.01 12:09
  • 39
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 04.01 09:58
  • 20
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 04.01 09:27
  • 10
Автомат Калашникова XXI века
  • 04.01 02:30
  • 2
Первый комплект С-350 "Витязь" доставят в войска в январе 2020 года
  • 03.01 23:55
  • 31
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 03.01 23:41
  • 9
С Новым 2020 годом!
  • 03.01 23:38
  • 1
Вода не скроет: на Балтику направят модернизированные Ка-27М
  • 03.01 23:25
  • 1
В Балтику перебросят «охотников на акул»
  • 03.01 23:05
  • 1
Российские десантники стали в пять раз быстрее
  • 03.01 21:38
  • 6
Первая в мире: БМП-3 с "Ареной" на десятилетия опережала конкурентов