Какие перемены ждут авиастроение и авиацию России

МиГ-35 получит новую кабину и систему управления огнем. Истребитель Су-57 испытывается с новыми двигателями. А все гражданские самолеты потеряют свое "именное" лицо и будут выпускать под унифицированным брендом.

Об этом и многом другом перед Новым годом рассказал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

По его словам, один из самых перспективных российских истребителей - МиГ-35 оснащается новыми двигателями с увеличенной тягой, он будет иметь возможность дозаправки топливом в полете и выполнять роль танкера. Новейшее бортовое оборудование в сочетании с высокоточным вооружением позволят истребителю МиГ-35 решать широкий спектр задач. В частности, это завоевание господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвертого и пятого поколений, нанесение ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью в любых погодных условиях. Самолет также сможет вести воздушную разведку и участвовать в групповых действиях, выполнять функции воздушного пункта управления авиационными группами.

Что касается истребителя пятого поколения Су-57, то в интервью информагентству РИА Новости Слюсарь отметил, что "сейчас интенсивно идут испытания этого истребителя с двигателем второго этапа, по которому есть отдельная программа". Также он напомнил, что самолет сможет применять большое количество новых средств поражения, часть из которых уже созданы, а некоторые еще разрабатываются.

Руководитель ОАК подтвердил то, о чем давно говорят в авиационных кругах, но многие просто не верят, что такое возможно. Гражданские самолеты потеряют свою индивидуальность. Не будет больше ни "Ил", ни "Ту", ни "Як". Все авиалайнеры будущего, выпускаемые в России, получат некое обобщенное имя. Объясняется это оптимизацией, которая затрагивает в том числе корпоративные процессы. Единая компания, в которую войдут все активы, относящиеся к гражданскому авиастроению, создается на базе "Иркута".

В связи с этим гражданские авиалайнеры, производимые в России, могут переименовать и сделать линейку самолетов с единым названием. Как утверждает Слюсарь, у такого подхода есть экономические резоны - инвестиции пойдут в один бренд, а не станут рассеиваться по многим направлениям. Впрочем, по словам руководителя ОАК, дискуссия на эту тему продолжается, окончательного решения еще нет.

Сергей Птичкин