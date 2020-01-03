Слюсарь переизбран гендиректором ОАК еще на пять лет

Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь переизбран на этот пост еще на пять лет, до января 2025 года.

Решение утвердил совет директоров ОАК на заседании 27 декабря, следует из сообщения компании.

Слюсарь возглавил ОАК в январе 2015 года, сменив в должности президента компании Михаила Погосяна.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ. Основным акционером было Росимущество, но в прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% находящихся в федеральной собственности акций ОАК.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял в ноябре, что пока смена руководства ОАК не планируется: "Я думаю, об этом даже рано говорить - мы еще даже официально не получили акции. Пока вопрос о замене гендиректора не стоял".