Войти
Интерфакс-АВН

Слюсарь переизбран гендиректором ОАК еще на пять лет

796
0
-3
Юрий Слюсарь
Президент ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь на международной выставке "Гидроавиасалон-2018".
Источник изображения: ТАСС/Лысцева Марина

Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь переизбран на этот пост еще на пять лет, до января 2025 года.

Решение утвердил совет директоров ОАК на заседании 27 декабря, следует из сообщения компании.

Слюсарь возглавил ОАК в январе 2015 года, сменив в должности президента компании Михаила Погосяна.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ. Основным акционером было Росимущество, но в прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% находящихся в федеральной собственности акций ОАК.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял в ноябре, что пока смена руководства ОАК не планируется: "Я думаю, об этом даже рано говорить - мы еще даже официально не получили акции. Пока вопрос о замене гендиректора не стоял".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОАК
Росимущество
Персоны
Погосян Михаил
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Похожие новости
06.02.2015
Кремль хочет усмирить оппозицию «Ростеху»
27.01.2015
От «SuperJet» к «Т 50»: Мобилизация ресурсов
23.01.2015
Оборонка возвращается к сталинской системе управления
01.09.2011
Стратегическое партнерство
05.03.2010
Правительство утвердило кандидатов в совет директоров ОАК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.01 14:50
  • 4
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 04.01 14:27
  • 96
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 04.01 14:27
  • 17
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 04.01 13:06
  • 11
В Польше: Путин проигрывает войну за историю
  • 04.01 12:59
  • 2
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 04.01 12:09
  • 39
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 04.01 09:58
  • 20
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 04.01 09:27
  • 10
Автомат Калашникова XXI века
  • 04.01 02:30
  • 2
Первый комплект С-350 "Витязь" доставят в войска в январе 2020 года
  • 03.01 23:55
  • 31
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 03.01 23:41
  • 9
С Новым 2020 годом!
  • 03.01 23:38
  • 1
Вода не скроет: на Балтику направят модернизированные Ка-27М
  • 03.01 23:25
  • 1
В Балтику перебросят «охотников на акул»
  • 03.01 23:05
  • 1
Российские десантники стали в пять раз быстрее
  • 03.01 21:38
  • 6
Первая в мире: БМП-3 с "Ареной" на десятилетия опережала конкурентов