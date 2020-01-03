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Военное обозрение

Опытный образец Ил-114-300 показали в новой ливрее

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Источник изображения: Пресс-служба ПАО «Ил»

Сотрудники Авиационного комплекса им С. В. Ильюшина провели окраску первого опытного образца Ил-114-300. Самолет получил уникальную ливрею для участия в предстоящих испытательных и сертификационных полетах. Об этом сообщает вэб-сайт предприятия.

Как сообщил директор программы Ил-114 Максим Кузьменко, эта окраска самолета поможет «определиться с обликом и составом лакокрасочных покрытий, которые будут применяться на серийных Ил-114-300». Также он напомнил о крайней важности того, чтобы покрытие обладало специальными защитными свойствами: высокой атмосферостойкостью, прочностью и эластичностью.

Планируется приступить к наземным, а затем летным испытаниям первого опытного образца Ил-114-300 в следующем году. В конце 2020 года к программе испытаний планируется подключить самолет Ил-114-300, собранный на ЛАЗ им. П. А. Воронина

– сообщил генеральный директор ПАО «Ил» Юрий Грудинин.

По его словам, в 2022 году предполагается завершить сертификацию машины, а с 2023 года – начать её серийные поставки.

Ожидается, что новейший Ил-114-300 придёт на смену устаревающим Ан-24 и ряду аналогичных зарубежных машин. Отдельно отмечено, что самолёт создается в кооперации с самыми передовыми российскими предприятиями.

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Страны
Россия
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Ан-24
Ил-114
Ил-114-300
Компании
Ил
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Проект организации серийного производства самолета Ил-114-300
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