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РИА Новости

Путин и Трамп обсудили шаги по поддержанию контроля над вооружениями

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин обсудили будущие шаги по поддержанию эффективного контроля над вооружениями, говорится в распространенном в понедельник сообщении Белого дома.

"Президенты подтвердили приверженность продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом между двумя странами. Президенты также обсудили состояние двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией и будущие усилия по поддержанию эффективного контроля над вооружениями", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Путин по телефону поблагодарил Трампа за информацию, позволившую предотвратить теракты в Петербурге в новогодние праздники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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