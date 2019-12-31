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Известия.ru

Источник сообщил о переносе сдачи ВМФ подводной лодки «Князь Владимир»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Головной подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Князь Владимир» будет сдан Военно-морскому флоту (ВМФ) России в первой половине 2020 года. Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, атомная подводная лодка (АПЛ) завершила в декабре государственные испытания в море. Были выявлены определенные недостатки, для устранения которых потребуется время. Поэтому передача корабля военному флоту сдвигается на 2020 год. «Мы надеемся, что это произойдет уже в первом квартале нового года», — приводит слова источника ТАСС.

Он допустил новые выходы «Князя Владимира» в море перед сдачей АПЛ флоту. Решение будет зависеть от госкомиссии, подчеркнул источник.

Ранее командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что передача подлодки в состав ВМФ должна состояться в декабре 2019 года. В конце октября Минобороны опубликовало видео первого пуска баллистической ракеты «Булава» атомной подводной лодкой проекта 955А. Запуск производился из подводного положения в Белом море. Испытания прошли в штатном режиме.

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Проекты
2020-й год
955 Борей
СФ
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