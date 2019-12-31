Технологии восьмидесятых годов. Почему «сдала» космическая отрасль РФ

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Космонавт Г. И. Падалка популярно объяснил, отчего «сдала» российская космическая отрасль. Герой России указал на технологии восьмидесятых годов прошлого века, по которым построен сегмент МКС, и на нехватку специалистов.

В интервью корреспонденту РИА «Новости» космонавт и мировой рекордсмен по сумме времени пребывания в космосе (878 суток за 5 космических полётов) сообщил о застое в российской космической отрасли, отмечавшемся ещё в начале нулевых годов из-за отставания в технологиях и по причине нехватки специалистов. По его словам, отрасль и вправду «сильно сдала». И процесс этот начался не вчера, а идёт последние два десятка лет.

Космонавт выделил несколько основных причин стагнации: российский сегмент станции создан по технологиям из прошлого века, из восьмидесятых годов; модули научно-энергетический и «Наука» давно уже должны находиться в составе российского сегмента, но они на Земле; «Союз», который устарел, без конца модернизируется.

Ещё одним отрицательным фактором, полагает Падалка, служит нецелевое и неэффективное расходование средств.

Отдельно космонавт остановился на нехватке квалифицированных кадров. В России налицо перекос: вместо профессионалов, имеющих инженерно-техническое образование, вместо специалистов по прикладной физике наблюдается уклон высшего менеджмента к экономистам, управленцам и так далее. Во времена СССР было иначе: указанные технические специалисты как раз работали и в бюро, и в коллективах.

Между тем Д. Рогозин ранее не раз докладывал руководству государства о возвращении в отрасль профессионалов.

Тем не менее, ныне космонавты летают на оставшемся от наследства Страны Советов. Если говорить о пилотируемой российской космонавтике, то нового здесь не создано. Есть лишь «идеи и мечты», считает Падалка.