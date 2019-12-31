СМИ США назвали примечательные военные события 2019 года

Источник изображения: Министерство обороны США

В США назвали те события в военной сфере, которые в СМИ посчитали наиболее значимыми, примечательными и интересными. Всего их десять, и, разумеется, касаются они именно Соединенных Штатов.

10. В сентябре ВВС США запретили стратегическим транспортным самолётам КС-46 перевозить грузы и пассажиров. Это случилось из-за того, что во время полёта замки крепления грузов оказались разблокированными, что создавало угрозу экипажу и самой машине. 18 декабря проблема официально объявлена решенной.

9. Немецкий производитель радаров Hensoldt утверждает, что отслеживал полет двух F-35 на протяжении 150 километров с территории местной фермы при помощи своей новейшей разработки. Что с фермером и его разработкой было потом, не сообщается.

8. Битва без теплых туалетов. Военнослужащие ВВС США во время учений по быстрому развертыванию в Европе вынуждены были столкнуться со «спартанскими условиями», что тоже было частью подготовки.

7. Более четверти флота транспортников С-130 Командования воздушных перевозок ВВС США столкнулись с «необычным растрескиванием» крыла. 123 из 450 самолётов временно прекратили свою работу.

6. Исполнительный директор по закупкам ВВС США Уилл Ропер заявил об изменении стратегии по закупкам истребителей следующего поколения. Новые образцы промышленность страны должна будет создать в течение пяти лет.

5. С исчезновением прежнего поставщика гидроакустических буев, в Пентагоне озаботились поисками альтернатив. На помощь пришёл президент США, который распорядился создать сразу пять видов подобных приборов.

4. У антирадарного покрытия F-35 большие проблемы при выходе истребителя на сверхзвук.

3. Объявлено о разработке роботизированных кораблей для ВМС США с целью противостояния Китаю и, в меньшей степени, России.

2. Недавно ушедший в отставку американский контр-адмирал Рональд Боксалл, заявил, что военно-морские силы США получат высокоэнергетический лазер и интегрированный оптический ослепитель уже в 2021 году, пишет Defense News. Потребность в таком оружии возникла из-за высокой скорости современных противокорабельных ракет.

1. Представлен облик перспективного вертолета Bell 360 Invictus, а также раскрыты некоторые подробности проекта.

Конечно, здесь представлены далеко не все значимые события 2019 года, даже если касаться только Соединенных Штатов, однако Defense News, который выбрал такие, увидели их именно таковыми.