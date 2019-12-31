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Военное обозрение

Лавров: Россия не одобряет введение бесполетной зоны над Ливией

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Источник изображения: topwar.ru

В Российской Федерации не уверены, что страны НАТО станут соблюдать режим бесполетной зоны над Ливией, если такой решат ввести. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Именно так и произошло в 2011 году, когда сразу после введения такого режима НАТО начались бомбардировки Ливии. Таким образом, Североатлантический альянс в очередной раз продемонстрировал свою полную недоговороспособность. По этой причине Россия не поддерживает идею объявления воздушного пространства Ливии бесполетной зоной.

Глава российского МИД отметил, что народ Ливии в состоянии самостоятельно найти пути выхода из кризиса, в который его ввергли «арабская весна» и интервенция НАТО.

Сергей Лавров считает, что для преодоления ливийского кризиса международному сообществу нужно не вводить бесполетную зону, а предпринимать совершенно другие конструктивные шаги:

Мне кажется, лучше сделать так, чтобы все без исключения международные игроки влияли на ливийские стороны в одном направлении – прекратить незамедлительно боевые действия, объявить бессрочное прекращение огня и договариваться между собой.

Собственно, такой рецепт является универсальным и подойдет для урегулирования любого внутригражданского конфликта.

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Иран
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Персоны
Лавров Сергей
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