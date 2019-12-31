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ТАСС

Российские космонавты на МКС записали поздравление с Новым годом

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МКС
МКС.
Источник изображения: Фото: NASA / Getty Images

Олег Скрипочка пожелал запомнить в этом году самое лучшее, оставив позади плохое

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, работающие на Международной космической станции (МКС), записали поздравление с наступающим Новым годом.

"Несмотря на политику препятствий, люди на Земле, какой бы нации они бы ни были, продолжают сотрудничать, дружить и вместе идти вперед. Сотрудничество в космосе - яркий пример такого международного единения. И то, что круг международных партнеров расширяется, показывает верность выбранного всеми нами пути", - сказал Скрипочка в видеообращении, опубликованном на сайте Роскосмоса.

Скворцов отметил, что наступающий Новый год подводит итог целому десятилетию, за которое и в России, и в мире произошло немало событий. "Однако несмотря на все испытания и вызовы, с которыми мы сталкивались, у всех нас было много поводов гордиться собой, нашими близкими и нашей страной", - подчеркнул космонавт.

"Мы хотим, чтобы каждый из вас, как и мы, запомнил в этом году самое лучшее, оставив позади плохое. Давайте все вместе пожелаем друг другу новых достижений, удивительных открытий, радости и счастья, здоровья и благополучия", - добавил Скрипочка.

На МКС сейчас, помимо Скворцова и Скрипочки, работают астронавты NASA Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано.

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