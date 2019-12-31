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Военно-промышленный курьер

На Черноморском флоте еще один «Буян»

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Источник изображения: vpk-news.ru

На очередном носителе «Калибров» поднят Андреевский флаг

В Севастополе освятили и подняли Андреевский флаг на малом ракетном корабле «Ингушетия», которым командует капитан 3 ранга Александр Ермоленко. Торжественная церемония началась во Владимирском соборе-усыпальнице адмиралов и продолжилась на самом МРК, ошвартованном на Минной стенке. Он был спущен на воду в июне, а с начала осени проходил государственные испытания, которые успешно завершены.

– Подъем Андреевского флага считается днем рождения корабля, – рассказал «Военно-промышленному курьеру» капитан 3 ранга Александр Ермоленко, ранее командовавший ракетным катером. – Это большое событие, Поэтому в торжествах приняли участие бывший глава Ингушетии, а ныне заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, сегодняшний руководитель республики Махмуд-Али Калиматов, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, командир бригады ракетных кораблей и катеров капитан 1 ранга Игорь Воробьев, представители местной власти и общественности города-героя. 

Теперь соединение располагает уже тремя ракетными кораблями такого класса. Это МРК «Ингушетия», «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево». Они имеют увеличенное водоизмещение, оснащены новейшими образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, в том числе комплексом большой дальности «Калибр-НК». 

– С начала года в состав флота вошло пять новейших кораблей и катеров, – отметил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. – А в 2020-м ЧФ получит еще 16 современных кораблей и судов.

“В 2020 году Черноморский флот получит 16 современных кораблей и судов”

МРК «Ингушетия» стал восьмым кораблем, построенным по проекту 21631 («Буян-М»). Как сообщил генеральный директор корпорации «АкБарс» Ренат Мистахов, всего будет изготовлено 12 кораблей этой серии. Оставшиеся четыре также войдут в состав Черноморского флота.

Примечательно: церемонии приема в состав ВМФ МРК «Ингушетия», построенного на Зеленодольской верфи в Татарстане, и корабля противоминной обороны «Владимир Емельянов», изготовленного на Средне-Невском ССЗ, состоялись в один день. 

«Они укрепят потенциал надводных сил Черноморского флота, позволив еще более эффективно решать задачи в своей операционной зоне ответственности. По мореходности и возможностям данные корабли отвечают самым современным требованиям. Экипажи прошли подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России, обеспечили все этапы испытаний и готовы к эксплуатации техники и вооружения», – подчеркнул главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Главком отметил, что оснащение надводной составляющей Черноморского флота будет продолжаться в соответствии госпрограммой вооружений.

Владимир ПАСЯКИН, корреспондент «ВПК» (Севастополь)

Газета "Военно-промышленный курьер",

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Владимир Емельянов
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
21631 Буян-М
Калибр КР
ЧФ
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