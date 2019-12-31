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В крушении Су-57 нашли пользу

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь нашел пользу в крушении Су-57. Результаты работы комиссии будут использовать для улучшения истребителя, пишет РИА Новости

Слюсарь подчеркнул, что при испытании новой техники она проходит жесткие и многочисленные тесты, и «с техникой такого уровня иногда случаются аварии»: «Конечно, это неприятно. Но ситуация будет детально проанализирована, а результаты работы комиссии по расследованию мы используем для того, чтобы сделать Су-57 еще более совершенным комплексом».

Также Су-57 сможет применять большое количество новых средств поражения, часть из которых еще находится в разработке. Вместе с тем гендиректор ОАК напомнил о работах над двигателем второго этапа. «Сейчас интенсивно идут испытания с двигателем второго этапа, по которому есть отдельная программа», — сказал Слюсарь.

На форуме «Армия-2019» был подписан контракт на поставку 76 истребителей пятого поколения Су-57 для ВКС. Изначально планировалось закупить всего 16 истребителей, но после слов Владимира Путина о необходимости полностью переоснастить три авиационных полка производитель снизил цену на 20 процентов. Их поставки должны завершиться до 2028 года. По оценкам, стоимость контракта может достигнуть 170 миллиардов рублей.

Серийное производство Су-57 началось в июле 2019 года. Первый серийный истребитель должны были сдать в конце декабря 2019 года, однако во время испытаний он потерпел крушение в Хабаровском крае. По словам источника в самолетостроительной отрасли, Су-57 самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль. Среди причин неофициально назывался сбой в системе управления. Летчик при аварии не пострадал.

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