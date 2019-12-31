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ТАСС

России в 2021 году перейдет председательство в конференции погранслужб Балтики

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Вывод из Кронштадта на заводские ходовые испытания второго пограничного сторожевого корабля 1-го ранга проекта 22100 (шифр "Океан") "Петропавловск-Камчатский" (заводской номер 112), построенного АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" в Зеленодольске
Вывод из Кронштадта на заводские ходовые испытания второго пограничного сторожевого корабля 1-го ранга проекта 22100 (шифр "Океан") "Петропавловск-Камчатский" (заводской номер 112), построенного АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" в Зеленодольске для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. 22.05.2019.
Источник изображения: Алексей Акентьев / akentyev_alex@mail.ru / vk.ru/marinist_spb

В следующем году председательствовать будет Германия

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Председательство в Конференции по пограничному сотрудничеству в регионе Балтийского моря в 2021 году перейдет к Погранслужбе ФСБ России. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, на прошедшем в городе Снеккерстене (Дания) XXII заседании руководителей пограничных ведомств/береговых охран государств-участников конференции российская делегация подтвердила готовность принять председательство в 2021 году.

На заседании были озвучены результаты проведенных под председательством Дании мероприятий (в том числе четыре многосторонних операций) и план проведения мероприятий многостороннего сотрудничества в 2020 году под председательством Германии. Также были затронуты вопросы координации действий и сопряжения потенциалов в области обеспечения морской безопасности, обеспечения контроля за миграционной обстановкой в регионе, охраны акватории Балтийского моря и развития многостороннего взаимодействия в этой сфере.

Конференция была создана в 1996 году на основании решения премьер-министров государств, входящих в Совет государств Балтийского моря и объединяет 10 стран, имеющих выход к Балтийскому морю.

Целью сотрудничества являются создание системы оперативного взаимодействия по охране границ и контроль над акваториями Балтийского моря. В каждом государстве созданы национальные координационные центры (НКЦ, в России их два - основной в Санкт-Петербурге и вспомогательный в Калининграде). Совместные международные операции проводятся для обнаружения каналов незаконной миграции, похищенных транспортных средств и частных катеров, яхт, лодок, контрабанды товаров, усиленного контроля судов в портах и в море, а также совершенствования системы обмена информацией между НКЦ. Ежегодно проводятся многосторонние морские учения сил и средств пограничных ведомств для отработки взаимодействия, обеспечения морской безопасности и спасания людей на море.

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Страны
Германия
Дания
Россия
Проекты
2020-й год
Военные учения
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