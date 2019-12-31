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ТАСС

Роскосмос планирует провести более 40 пусков ракет космического назначения в 2020 году

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Источник изображения: © Егор Алеев/ТАСС

Пуски проведут с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Государственного космического центра во Французской Гвиане

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Роскосмос запланировал на 2020 год запуски более 40 ракет космического назначения. Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации.

"В 2020 году Россия планирует обеспечить более 40 пусков ракет космического назначения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Роскосмосе, они будут проведены с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Государственного космического центра во Французской Гвиане.

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Байконур
Плесецк
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