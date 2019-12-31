Роскосмос планирует провести более 40 пусков ракет космического назначения в 2020 году

Пуски проведут с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Государственного космического центра во Французской Гвиане

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Роскосмос запланировал на 2020 год запуски более 40 ракет космического назначения. Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации.

"В 2020 году Россия планирует обеспечить более 40 пусков ракет космического назначения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Роскосмосе, они будут проведены с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Государственного космического центра во Французской Гвиане.